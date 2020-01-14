Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüyü şehit Mehmet Şirin Demir'in kızına bıraktı

Mardin Nusaybin'de sınır ötesinden atılan bomba ile şehit edilen Mehmet Şirin Demir'den bahseden ve kürsüde duran saksıdaki toprağın onun kabrindeki topraktan alınarak kızı tarafından kendisine getirildiğini belirten Erdoğan, şehit Mehmet Şirin Demir'in kızı TRT Kürdi çalışanı Gülay Demir'i kürsüye çağırdı.

Erdoğan, grup toplantısında, Mardin Nusaybin'de teröristler tarafından sınır ötesinden atılan bomba ile şehit edilen Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir'i kürsüye çağırdı.

Kürsüde bir konuşma yapan Gülay Demir, “Kürt çocukları üzerinden senelerce tiyatrolar yapıldı, filmler çevrildi. Ama artık bilmelidirler ki, o tiyatrolarda perdeler kapandı, filmler vizyona artık girmiyor. Kürt çocukları kendi senaryoları ile kendi senaryoları ile kendi filmlerinin kahramanı oluyorlar. Ben Türkiye'nin incisi Mardin'de doğup büyümüş bir Kürt kızıyım. 81 ilin her toprağı benim memleketim. Türk Bayrağı altında okudum. Bilmiyorum ne kadarına gücüm yeter ama nefes aldığım süre boyunca babamın bana öğrettiği bütün ilkeleri uygulayacağıma söz veriyor. Babamdan bir çok şey öğrendim, yaram var, elhamdülillah yarama yarenlik edenler de var. Ondan en çok teşekkür etmeyi, affetmeyi öğrendim. Bir insanın kalbini kırmanın bir insanın canını almak kadar günah olduğunu babamdan öğrendim. Ben bugün buradan bütün cesur şehit çocuklarına babalarının ardından ayakta durmayı başarabilen yiğit kızlara selamlarımı gönderiyorum. Mazlumlar için inşirah var, zalimler için yaşasın cehennem” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Biz de zalimler için yaşasın cehennem diyerek yolumuza gayretle devam edeceğiz. Gülay bu güzel çiçeği saklamaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda AK Partiye katılan 5 belediye başkanına rozetlerini taktı.

Derya Yetim - İlker Turak - Ömer Çetin

