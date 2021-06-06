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Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşim, birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.
Velilere de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli velilerimiz, evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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