Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya'da dengeler değişti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gerçekten koronavirüs musibeti, hakikaten sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkiledi. Dünya ülkeleri arasında getirdiği zararlar var. Başka ABD, Çin, Rusya olmak üzere ciddi zararlar gördüler. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Türkiye'de hamdolsun ilk çeyrekte dünyada 1 numarayız. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakaladık. Terörle mücadeleyi de kesmedik, aynen devam ediyoruz. Sağlıkta ise 102 ülkeye tıbbi yardımlar gönderdik. Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastaneleri olmak üzere Türkiye'nin en büyük hastanesi oldu. Bu hastaneyi yap - işlet - devretle bitirdik. İçindeki tüm donanımıyla son teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz.

1008 odalı acil durum hastanesini, Pakize Öz olarak yaptık. Burada da en ileri teknolojiyi sağlıkta kullandık. Burada 16'şar ameliyathane var. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülebiliyor.

Bu şehir hastanelerimizi genişleterek devam ettiriyoruz. Yaptığımız son açılışlarla 11 şehir hastanemiz oldu.

Sancaktepe, uçak iniyor 5 dakika. Tedavisi bitti, ayrılacak. Aynı şekil ailesiyle uçak ambulansıyla geldiyse ayrılabiliyor. Bu bizim sağlık turizmini tetikleyecek. Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığı da kapayacağız. Mesela bize yurt dışından hastalar gelmeye başladı. Sağlık turizmiyle mevsimlik işçi açığını da kapayacağız.