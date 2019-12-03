Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler gayriresmi akşam yemeğine katıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın NATO Liderler Toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü temaslarını tamamladı. Bugün ilk olarak 10 Downing Street'e İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Buckingham Sarayı'nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen resepsiyona iştirak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Downing Street'te İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından liderler ve eşleri onuruna verilen gayriresmi akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

Yunus Dalgıç