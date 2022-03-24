İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Brüksel’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi - Tıkla İzle

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başlıyor. Zirveye katılmak için Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahı'na geçti. Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve öncesi yaptığı açıklamada, toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının sonuçlarının ele alınacağını ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin zirvedeki liderlere hitap edeceğini söylemişti.

 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.