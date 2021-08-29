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Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya kazanan sporcuları telefonla kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya kazanan sporcuları telefonla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya kazanan sporcuları telefonla kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya kazanan sporcuları telefonla kutladı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ali Öztürk, Kübra Korkut ve Nesim Turan ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüşerek başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.

Bronz madalya kazanan ancak görüşme sırasında orada olmayan diğer sporcular Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve Besra Duman'ı da kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız bizi çok çok mutlu etti" dedi.

Milli sporcular da desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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