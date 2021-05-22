Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hasdal'daki yol açılışının ardından makam aracının sürücü koltuğuna oturarak Cuma Namazını kılacağı Fatih Camisine kadar makam aracını kullanmıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anları sosyal medya hesabı Twitter'dan, “Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır” notuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını kullandığı sırada yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını kullanırken, yol kenarında kendisini selamlayan vatandaşlara el salladı.