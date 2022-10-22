Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da yapımı tamamlanan Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile belediye yatırımlarının açılış törenine katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında gerçekleşen açılışa binlerce vatandaşın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda milletvekili ve partili de katıldı.

Açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 yıllık bir aranın adından yeniden Malatya'ya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. 20 yılda ülkenin tamamında olduğu gibi Malatya'da da eser ve hizmetler kazandırmanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, “Güneşin altın yumurtası denen, kayısının başkenti Malatya'da tarımın yanı sıra sanayisi ile ticareti ile son dönemde gelişen turizmi ile bölgesine büyüyen bir şehir oldu. Malatya Büyükşehir Belediyemiz kendisinden kat ve kat büyük bütçelere sahip olduğu halde parasızlıktan yatırım yapamadığını söyleyen beceriksizleri mahcup edecek başarılı çalışmalar yürütüyor. Elbette bu tablonun gerisinde Malatya'ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yapmış olmanın büyük bir payı var” dedi.

Malatya'ya yapılan yatırımlardan da bahseden Erdoğan, “Eğitimde, sporda 5 bin 236 yeni derslik, 7 bin 848 kişi kapasiteli yükseköğretim yurt binaları, 56 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 4,5 milyar TL'lik kaynak aktardık. Sizleri yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere toplam 68 sağlık tesisi yaptık. TOKİ vasıtasıyla Malatya'da 17 bin 843 konut projesini hayata geçirdik. Malatya'mıza ilk evim kampanyasında toplam 2 bin 500 konut ile ilk işyerim projesi kapsamında 500 işyeri daha kazandırıyoruz. Ayrıca 12 bin 500 konutluk arsayı da kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kuralar çekilecek herkes buraların sahibi olacak. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu 462 kilometreye çıkardık. Geçtiğimiz günlerde canlı bağlantı ile çevreyolunu hizmete açtık. Sivas- Malatya ve Malatya- Elazığ hızlı tren projemizin etüt çalışmaları devam ediyor. Tarım ve ormanda Malatya'ya 14 baraj, 12 sulama tesisi 48 taşkın koruma 10 hidroelektrik santrali ile 410 bin dekar zirai alanı sulamaya açtık. Malatya çiftçilerine toplam 1,8 milyar TL tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide teknopark, 4 araştırma geliştirme merkezi, 1 tasarım merkezi kurduk. Enerji de183 bin 500 doğalgaz abonesi ile 6 ilçeye de doğalgaz arzı sağladık” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da bugün toplam yatırım değeri 8 milyar TL'yi geçen ve güncel rakamlarla 19 milyar TL'yi geçen 133 ayrı projenin resmi açılışını yaptıklarını belirterek, “Malatya'ya elimiz boş gelmedik yine dolu dolu geldik. Hani birileri var ya Bay Kemal, Hanımefendi. Peki, bunlar ne yapar, bunlar buraya geldiğinde herhalde turist olarak geliyor. Var mı bir yarımınız. Ama biz yatırımların açılışı için geliyoruz. Açılış programı kapsamında eğitimden anaokulundan orta öğretime 9 ayrı projeyi resmen hizmete açıyoruz. Sağlık da 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi, 100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanesi çeşitli ilçelerdeki sağlık yatırımlarını bugün açıyoruz. Ulaştırma da Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 kilometrelik Hekimhan yolunu güzergahındaki 6 kilometreyi aşan 8 tüneli ve 2,4 kilometreyi bulan 14 köprüsü ile resmen hizmete alıyoruz. İhale bedeli 711 milyon lira, güncel rakamla 2, 6 milyar lira olan bu yol sayesinde güzergâhtaki yolculuk süresi 35 dakika kısalacak. Malatyalılara bu yakışır. Daha kısa zamanda uzun yolları kısaltalım dedik. TOKİ Battalgazi, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yeşilyurt ve Yazıhan'da tamamladığı 3 bin 482 konutu ve Ahırlı köy evini de buradan hizmete açıyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 94 milyon lira olan bu konutlarda hak sahiplerimizin sağlıkla, huzurla, esenlikle oturmalarını diliyorum. Büyükşehir Belediyemizin 4 milyar 276 milyon yatırımlarla ilçelere kazandırdığı asfalttan, çevre düzenlemesine, yoldan, alt yapıya, kayısı deposundan yemek fabrikasına kadar 30 ayrı eser ve hizmeti burada resmen açıyoruz. Yeşilyurt, Battalgazi, Kale, Yazıhan Belediyelerinin de tamamlanan çalışmalarının da açılışlarını yapıyoruz. Yine özel sektörümüzden, kamu tarafından desteklenen 73 milyon liralık 9 ayrı projenin de açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Özel sektörümüzde Organize Sanayi bölgelerimizde 4 milyar 700 milyon tutarında 19 ayrı fabrikayı ülkemize, şehrimize kazandırdık” diye konuştu.

Cahit Özçelik - Hatice Yetmen - Erdal Akbuğa



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