Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış törenine katıldı

15 Temmuz Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yüzde 68.5 oy oranı ile büyükşehir belediyeleri arasında ikinci olduğunu anımsatarak, “Geçtiğimiz haftalarda teşekkür için birinci olan Konya'daydık Bugünde Malatya'dayız. Bu tarihi başaranın kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabi en büyük teşekkürü Malatya halkına ediyorum. Siz gayret ettiniz, siz koştunuz, durmadınız, yılmadınız. Malatya'ya yakışan liderlikti, İnşallah bir sonraki seçimlerde Malatya'yı ikinci değil birinci olarak ziyaret edeceğiz” dedi.

Malatya'nın her zaman sağlam durmasının önemine işaret eden Erdoğan, “Malatya'nın sağlam durması demek Doğu'nun sağlam durması demektir. Doğu'nun sağlam durması demek Anadolu'nun sağlam durması demektir. Anadolu sağlam durunca Allah'ın izniyle önümüzde duracak kimse yok demektir” ifadelerini kullandı.

“Yapılacak çok şey var”

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemize ve milletimize yönelik saldırıda bir gözümüzle Malatya'yı takip ediyoruz. Şayet Malatya bizimleyse, karşımızda kim olursa olsun kararlılıkla, azimle, cesaretle yolumuza devam ediyoruz. Malatya'daki bu güzel manzarayı ülkemizin her yerinde muhafaza ettiğimizde Allah'ın izniyle geleceğimiz aydınlıktır. Yapılacak çok şey var. Şimdi Malatya'mızda şehir hastanemiz var, eğitim ve araştırma hastanemiz var. Bizden önce bunların hiç biri var mıydı? Biz sizi seviyoruz, biz sizin dertlininiz. Şehir hastaneleri Yozgat'tan başladı devam ediyoruz, Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde yapacağız. Şimdi sırada inşaatı süren 10 şehir hastanesi daha var. Bugünde Malatya'da tüm ilçelerde yapımı tamamlanan yatırım bedeli 1 milyar 29 milyon TL olan 109 eserin bugün toplu açılışını burada yapıyoruz. Yarın okullar açılıyor. Eğitimde çeşitli ilçelerimizde anaokulları, ilk, orta, lise ve spor salonu 28 eserin resmi açılışını yapıyoruz. Sağlıkta devlet hastaneleri, sağlık merkezleri, 112 istasyonlarını hizmete açıyoruz. Yazıhan'da 9 bin 230 metrekare Boztepe barajı sulaması başta olmak üzere DSİ'nin 4 ayrı projesini hizmete açıyoruz. Çeşitli kurumların hizmet binalarını, yollar, Üniversitemizin yeni binaları, Malatya Büyükşehir Belediyesinin 117 milyon liralık çok sayıda alt yapı ve üst yapı yatırımlarını hizmete açıyoruz. Bir tarım şehri olan Malatya'mızda tarım ve hayvancılık sektöründe 29 ayrı özel sektör yatırımını bugün hizmete alıyoruz. Bu yatırımlarımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen kurumları, belediyeleri, özel sektörler kuruluşlarını tebrik diyorum.”

“Malatya bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreden 424 kilometreye çıkardık”

Yapımı tamamlanan yatırımların yanı sıra yeni eserlerin de kazandırılması adına çalışmaların sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugüne kadar Malatya'ya 21 katrilyon TL yatırım yaptık. Bunlarla da kalmadık, şimdi yeni yatırımlarla beraber yolumuza devam edeceğiz. Sivas-Malatya yüksek hatlı hızlı tren çalışması sürüyor. Sivas tarafından gelecek bu hat Malatya üzerinden Elazığ ve Diyarbakır'a kadar devam edecek. Şuan proje çalışmaları sürüyor bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl inşasına başlamasını bekliyoruz. Malatya bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreden 424 kilometreye çıkardık. Yine kuzey çevreyolu inşası başladı, bunu da söz verdiğimiz şekilde tamamlamakta kararlıyız. Kömürhan köprüsü, Kömürhan tüneli bağlantı yolları büyük ölçüde bitti, eksikler tamamlanınca yakında hepsini birlikte açacağız. Eski stadın yerini millet bahçesine dönüştürüyoruz. İhalesi yapıldı, inşası yakında başlayacak. Ülkemizin önemli tarım şehirlerinden olan Malatya'da şeker pancarı üreticilerimize verdiğimiz ve memnuniyetle karşılandığını gördüğüm ton başına 300 liralık fiyatı buradan tekrar tekrarlamak istiyorum. Biz millete hizmet için çalışmaya devam ederken birileri de devraldıkları belediyeyi altyapı, üst yapı ve sosyal destek hizmetlerinde kullandığı araçları israf diye sergiliyor” diye konuştu.

“Malatya'yı mazisine layık istikbaline hazırlama noktasında durmak yok yola devam diyoruz”

Açılış programında söz alan Malatya Valisi Aydın Baruş da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Malatya'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, “Bugün teşriflerinizle müstesna bir gün yaşayan Malatya'ya verdiğiniz önem ve yüksek destekleriniz için saygı ve şükranlarımızı arz ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldikten sonra İstanbul'u çöp yığınlarından modern bir şehir haline getirdiğini anımsattı. Gürkan, “Sizler 2014'de yerel kalkınma başlıyor diyerek bizlere gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda emin adımlarla çalıştık. 2009'da ‘işimiz hizmet gücümüz millet' dediniz ve marka kimlikli şehirleri önümüzde hedef koydunuz. ‘Daima millet daima hizmet' dediniz, bizler bu çerçeve sosyal belediyecilik, kültürel, katılımcı belediyecilik anlayışı ile memleketimize hizmet etmeye çalıştık. 2019'da ‘memleket işi gönül işi' dediniz, gönül belediyeciliğini önümüze hedef koydunuz. Bu hedefler doğrultusunda sizlerin rehberliğinde Malatya'ya hizmet etme noktasında gecemizi gündüzümüze katarak Malatya'yı mazisine layık istikbaline hazırlama noktasında durmak yok yola devam diyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer konukların kurdele kesimi ile 109 eser hizmete resmi olarak açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere çok sayıda bakan ve milletvekili de katıldı.

Selçuk Dönmez - Erdal Akbuğa - Numan Güder - Bahadır Aytekin