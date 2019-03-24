Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Mansur Yavaş Ankara'yı yönetecek kapasitede değil'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber ve İHA seçim özel yayınında sahte senet iddialarına ilişkin, "Mansur Yavaş, Belediye başkanlığını Ankara'da yapacak kapasitede biri değil. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı. Mansur Yavaş'ın sahte senet yazma gibi kesinleşmiş durumu var. Öncesi ve sonrasında da durumu belli değil. Seçimden sonra bu senet olayı ile ilgili gereken yapılır. Yavaş ayrıca vergi kaçakcısı Maliye Bakanlığı'nda kayıtları var. Düşünün bizim sözümüz senet demekle bu işi savuşturamazsınız. Bunun hesabını Kemal Kılıçdaroğlu veremez, sabah akşam yalan söylüyor. Benim hakkında 'Man adası' iddiasını yargı çürüttü, Kılıçdaroğlu'nu para cezasına mahkum etti. Gelen para cezasını Şehitler Vakfı'na bağışlayacağız. Mehmet Özhaseki bey ile bu yarışı biz önde kazanacağız" dedi.

'Bunlarda ufuk yok'

Bu arkadaş belediye başkanlığını, yapacak kapasitede birisi değil. Beypazarında yapmış. Beypazarı nere Ankara nere. Bunlarda bu ufuk yok. İki seçimi kaybetmiş, tekrar öne sürüyor. Bay Kemal öyle bir aday koyayım ki yarın beni zor sokmasın düşüncesinde. 4'lü mekanizmayı devreye sokuyorlar, HDP-CHP-İYİ Part-Saadet Partisi.

Biz bu arada MHP ile AK Parti olarak birlikte giriyoruz. Bizim adayımızın gücü, kişiliği onunla mukayese edilmez. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı.

'Bizim sözümüz senet' demekle bu işi savuşturamazsınız. Böyle bir iş yapamazsınız. Sözümüz senet deyip senedi sahte diyen insanı aday yapacaksın.

Bu tür şeyler tepeden tırnağa yalan. Meydana 450 bin insan gelmesi sinyaldir. Bundan daha büyük anket olur mu? En büyük anket pazar günüdür. 450 bin kişi buraya gelmişse bunun geometrik bir çarpanı vardır. Onun mürebbiyesi Bay Kemal. Onun verdiği ders ile çalışıyor. Her şey yalan üzerine. Bunla kimseyi aldatması mümkün değil. Çuval değil ki şöyle büzesin.