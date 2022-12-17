İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin AK Parti İl Başkanlığı binasını hizmete açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin AK Parti İl Başkanlığı binasını hizmete açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin AK Parti İl Başkanlığı binasını hizmete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Mardin'de gerçekleştirdiği toplu açılış programı sonrası yeni AK Parti İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin AK Parti İl Başkanlığı binasını hizmete açtı - Tıkla İzle

Mardin'e hükümetin yaptığı yatırımların toplu açılışlarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Parkında vatandaşlara hitap ettikten sonra alandan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, yolda karşılamaya gelen vatandaşları da selamlayarak coşkuyla karşılandı. Hediye takdimlerinde bulunan Erdoğan, ardından Türkçe, Kürtçe, Arapça, pankartlarla karşılanarak Mardin AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışını yaptı.

Açılış öncesi konuşma yapan Erdoğan, yeni binanın hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mardin il hizmet binasının yeni hizmet alanını tüm Mardinlimize ve Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, bu duygularla kurdeleyi kesiyoruz Ya Allah Bismillah” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hizmet binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulunduktan sonra basına kapalı gençlerle buluşma programına geçti.

Mustafa Kurtulan - Murat Başal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.