Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Sordum, resmi rakam nedir dedim. Dediler ki 75 bin kişi meydanda. Bu 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır.

-Kardeşliğin şehri Mardin'i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar. Her türlü fitneyi zulmü denediler. Ama hamdolsun Mardin kim olduğunu unutmadı.

-Mardin'de petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyusunu açıyoruz.

-Mardin Havalimanının adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim. Aziz Sancar'ın adı Mardin'e girerken Mardin Havalimanının gönderinde görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı

-7 yıl önce çukur eylemleri ile Mardin'in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin'e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değilsiniz. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürt'üz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdular, çukurlara gömdüler.

-Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun. O bir felaket ayrı bir konu. 10, 11, 12, 13, 14 yaşında kandile kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi? O terör örgütlerinin taciz ettiği o yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı, Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi onlarla bir sohbet ettin mi? Helalleşme gideceksen Diyarbakır'a git, oradaki annelerle helalleş. Ama sen kiminle temastasın HADEP'le, HADEP ne iş yapıyor Kandil'le beraber işletiyor. Senin ciğerin yok, bir laf edemezsin. Diyarbakır annelerini Mardin'in muhteşem meydanından selamlıyorum.

YSK'NIN iMAMOĞLU KARARI:

Bir mahkeme kararı üzerinde kopartılan fırtınanın gerisinde aynı faşist zihniyet var. Bunun ne bizimle, ne partimle hiçbir ilgisi yok. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Halbuki karşımızdaki tablo gayet nettir. Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum. Anayasanın 138. maddesi söylüyor. Mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek zorunda değiliz. Bizim de en sert şekilde eleştirdiğimiz mahkeme kararları olmuştur. Bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı tanımaz. Çözümü daima millette milli iradede bulduk.





iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.