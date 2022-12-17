Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Mardin Havalimanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanarak hizmete alınan ve güncel yatırım bedeli 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışı törenine katıldıktan sonra Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Valilik girişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Mahmut Demirtaş ve il protokolü tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen ziyarette Vali Demirtaş'tan Mardin'in genel durumu, yürütülen çalışmalar ve genel talepler konusunda brifing aldı. Vali Demirtaş ile bir süre kent hakkında sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, programına devam etmek üzere Valilikten ayrıldı.

Mihdi Aydoğan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.