Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mart'ta kademeli normalleşme başlıyor'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI;

GARA'DAKİ PKK KATLİAMI!

-Hiçbir insanımızın kanı dökülmesin analar ağlamasın diye her türlü gayreti samimiyeti gösterdik. Türkiye üzerinde emeli olan çevreler 2013 yılından itibaren PKK'yı yeniden harekete geçirdiler. 15 Temmuz'da Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz canı pahasına tarihi bir ders vermiştir. Milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkmıştır.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 17 BİN 750'Yİ BULDU!

-Terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadro 5 senede bertaraf edilmiştir. Harekatlarda 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edildi. Etkisiz hale getirilen toplan terörist sayısı 17 bin 750'yi buldu.

-Terör örgütlerinin saldırılarında 770 vatandaşımız hayatını kaybederken, 5 binin üzerinde vatandaşımız yaralanmıştır. Yurt içinde 6 bin, yurt dışında 6 bin 900 olmak üzere toplamda 12 bin 900 terörist imha edilmiştir.

-Ezanımız, bayrağımız vatanımız başta olmak üzere kutsallarımız söz konusu olduğunda gözümüz dünyayı görmez.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ!

-Terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin siyasetçisi, bu ülkenin partisi olarak tanıtamaz. Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanların yaşanan acı hadise karşısında şahsımızı ve devleti suçlama konusunda gösterdikleri canhıraş gayreti ibretle takip ediyoruz.

-Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye destek vermeyip tam tersine her fırsatta alenen veya sinsice teröristlere arka çıkanların acı verici bir hadise yaşandığında kürsüden bize parmak sallama riyakarlığına yönelmeleri sadece midemizi bulandırıyor.

-Kısa Çalışma Ödeneğinin süresini Mart ayı sonuna kadar uzattık

(Mart'ta kademeli normalleşme başlıyor) İllerimizi 4 grupta ayırarak mart başı itibarıla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

-İllerimizi 4 grupta ayırarak mart başı itibarıla kadameli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

-Restoran kafeler için yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak.