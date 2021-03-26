Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mayıs ve Haziran gibi Türkiye'deki aşılamayı bitirmek istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Harp Okulu yönetmeliği değişikliği hakkında konuşan Erdoğan, "Ülkenin ve ordunun huzuru için atılmış bir adım"

- Maalesef Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor, bunun AB Zirvesi sırasında yapılması tahrikten başka bir şey değildir."

- (İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması) "Meclis'in alacağı bir karar falan değil, muhalefet bu işleri bilmiyor."

- “Mayıs ve Haziran gibi Türkiye'deki aşılamayı bitirmek istiyoruz.”