Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye de rozet taktı. Çelebi, "Allah utandırmasın cumhurbaşkanım. Siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığıyla tehdit edildi. Bu millete cellat olan FETÖ zombi örgütüne karşı yanınızdayım" dedi.

Asker kökenli bir milletvekili olduğunu ifade eden Çelebi, "Ben aynı zamanda onların onurunu koruyorum. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/PYD terör örgütüne karşı yanınızdayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kurtuluş Savaşı sonrası çok ciddi çok cepheli bir egemenlik mücadelesi vermektedir. Bu cephelerde mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. Ben de bir Atatürk askeri, Kuva-i Milliye neferi olarak Türkiye yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım" diye konuştu.

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