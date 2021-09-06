Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Merkez Bankası rezervleri 118 Milyar doları aştı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye ekonomisinin kesintisiz büyüdüğünü söyleyerek Merkez Bankası rezervlerinin 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Uzunca süredir düzenli olarak katıldığımız Malazgirt Zaferi'nin törenlerini de 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik. Ertesi gün Balkanlardaydık. Bosna Hersek'e, 27 Ağustos'ta Karadağ'a yaptığımız ziyaretlerde pek çok hususu muhataplarımızla ele alma fırsatı bulduk. Bu ziyaretlerde oralarda yaşayan kardeşlerimizin bize gösterdiği samimiyetin hala kalbimizin birlikte çarptığının örneğidir. Akıncı'nın TSK'ya teslim törenini yaptık. Akıncı sayesinde bu teknolojiye sahip aracı bu sistemi üreten 3 ülkeden biri haline geldik. Halan devam eden projelerimizi de hızla neticelendirerek ülkemizi savunma sanayinde en üst lige çıkarmakta kararlıyız.

30 Ağustos gününü de dolu dolu geçirdik. Zafer Bayramı törenlerinin ardından Milli Savunma Bakanlığımızın Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinin ortak bir çatı altında toplanacağı Ay Yıldız Projesi'nin de temelini attık. İnşallah bu projeyi 19 Mayıs 2023'te tamamlayacağız.

Adli yılımızı da Yargıtay'ın yeni binasında açtık. Daha önce Yargıtay 6 ayrı binada yer alıyordu. Şimdi ise 10 bloktan oluşan yeni binasında yer alacak.

Kabine toplantımızda da salgından, güvenliğe, afetlerden yeni turizm sezonuna etraflıca istişare ettik. Bu ülkenin geleceği ve milleti için çalışan üreten herkesten razı olsun. 2023 hedeflerimize ulaşarak bu gayretleri taçlandıracağız. Salgınla mücadelemizin sürdüğü bu dönemde afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının acısını hissettik. Güney sahillerimizde etkili olan orman yangınlarının yanı sıra, hayvanlar evler seralar da tahrip oldu. Yangınların söndürülmesinin hemen ardından zararların telafisi için çalışmalar başladı. Şimdiden tamamlanıp teslim edilen evler var. Amacımız 1 yıla kadar inşa edilecek yapıları bitirip hak sahiplerine teslim etmektir. Hayatını kaybeden 82 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Halen kayıp olan 15 vatandaşımızın arama çalışmaları devam ediyor. Bozkurt'ta ilçeye normalde 1 yılda yağan yağış sadece 2 günde düştü. Bu olağanüstü durum yüksekliği 5 metreyi bulan sel baskınlarına neden oldu.

AFET BÖLGESİNE 287 MİLYON TL ÖDENEK

Yaşanan felaketle mücadele için tüm bakanlıklarımızın, belediyelerimizin sivil kuruluşlarının imkanlarını seferber ettik. 10 binin üzerinde personel ve ihtiyaç olan araç gerçekle felaket bölgelerine adeta çıkartma yaptık. Avrupa ülkelerinde yaşanan sel felaketlerinin ardından aylarca atılamayan atıkları 1 ayda temizledik. Vatandaşlarımızın çoğu sel baskının ardından bir daha asla geri dönemeyecekleri binaları, sokakları devlet işbirliği ile tekrardan yaşanabilir hale getirdik. İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ihtiyaca göre diğer bakanlarımız afet bölgesine adeta kamp kurmuştur. Su ve elektrik altyapısı neredeyse tamamen çalışılır hale getirilmiştir. Selden etkilenen 3 ilde 509 milyon zarar ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Yardım kampanyasında toplanan meblağ 345 milyon lirayı buldu.

Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden bu felaketin izlerini silmekte kararlıyız. Temel gıda maddelerinden barınmaya insanımızın her ihtiyacı anında karşılanmıştır. Sel bölgesinde zarar hemen tespit edilip proje ve inşa aşamasına geçilmiştir. Yaşadığımız yangın ve sel olayları ülkemizin afetlere karşı daima en üst seviye hazır bulunmasının önemini göstermiştir. Afetlerin tamamen ortaya çıkmasını engellemek insan boyutunu aşıyor. Türkiye gerçekten kapsamlı ve işler afet müdahale planına sahiptir. Bu plan yaşanan her tecrübe ile geliştirilmektedir. Son yıllarda yaşanan afetlere son dönemde daha hızlı ve etkin müdahaleyi elimizdeki plana borçluyuz.