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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'ni açıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'ni açıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'ni açıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları

"Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan er Ümit Çıkın'ın ailesine başsağlığı diledi.

"Salgın şartlarına rağmen ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara verdi"

"Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

"Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur."

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