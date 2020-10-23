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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mevlana Camii'ne gerçekleştirilen polis operasyonunu şiddetle kınıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mevlana Camii'ne gerçekleştirilen polis operasyonunu şiddetle kınıyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mevlana Camii'ne gerçekleştirilen polis operasyonunu şiddetle kınıyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen polis operasyonunu şiddetle kınadığını belirterek, Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum.

Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz. Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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