Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren ve kısa süre önce taburcu olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Beytepe Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'ye ziyareti sivil plakalı 6 araçlık konvoyuyla gerçekleşti. İkili arasındaki son yüz yüze görüşme 31 Temmuz 2019'da yine Bahçeli'nin Beytepe Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleştirilmişti. MHP Lideri Bahçeli'nin 3 haftalık nekahet döneminin ardından telefonla görüşen ikili, ilk defa yüz yüze görüştü. İkilinin basına kapalı olarak gerçekleştirdiği görüşme 35 dakika sürdü.

Emin Kuvat - Ömer Çetin