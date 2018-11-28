Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mihenk taşı AK Parti'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz eserlerimizle konuşuyoruz, ana muhalefet gibi sadece akşam başka sabah başka yalanlarla değil” dedi. Grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'nin AK Parti'nin adaylarını açıklamasını beklediğini belirterek şöyle konuştu: “CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Bu 60 kişilik listeyi önlerine alsınlar, hepsine göre karşılarına isim koysunlar. CHP'ye gönül veren seçmen kardeşlerime diyorum ki; gelin 31 Mart'ta bu köhne zihniyete son verin. Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacaklarmış çünkü mihenk taşı AK Parti. Bunların kafasında ‘Bu şehri kim daha iyi yönetir' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar.”

Kandildekilerin dağlara kaçırılan kızlar ve kadınların ne hâle getirildiklerini tüm dünya izliyor. Onlardan doğan çocuklar da Avrupa'da şurada burada satılıyor. Ülkemize bugüne kadar verdikleri sözleri tutmayanlar artık yolun sonuna geldiklerini görmelidirler.

Allah'ın izniyle teröristleri tepeleyerek gönüllerimizi şad edeceğimiz günler çok yakındır. Grup toplantımızdan sonra gerçekleştireceğimiz MGK toplantımızda bu meseleleri konuşacak, değerlendirecek ve önemli kararlar alacağız” ifadelerini kullandı.

Ekonomide yaşanan müspet gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı, “Aralık ayıyla birlikte çok olumlu gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız” diye konuştu.

“JESTLERİMİZ OLACAK”

Erdoğan toplantı çıkışı “MHP'ye bırakılacak iller var mı?” sorusuna, “Karşılıklı mutabakat yapıyorsak bizim de jestlerimiz olacak” dedi.” Cumhurbaşkanı, “Osmaniye, Adana MHP'ye bırakılabilir mi?” sorusunu ise “Niye olmasın. Bahçeli ile G-20 dönüşünde görüşme her zaman olabilir” diye cevapladı.

Ağzımdan laf çekmeye çalışmayın

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan, merakla beklenen İstanbul adayına ilişkin, “Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın” dedi. Binali Yıldırım için özel düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise “Bunu kim söylüyorsa iddiasını ispatlamakla mükelleftir. İstanbul gibi bir yerden aday çıkarmama gibi bir sorun yok, her şey tıkır tıkır gidiyor. Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki teknik çalışmaları yapıyor. Neticelendikten sonra bize takdim edecekler, kalan yerleri de oturup konuşacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan toplantının hemen ardından İstanbul adaylığı için adı geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Kulislerde baş başa yapılan görüşmede Erdoğan'ın, Arjantin dönüşü açıklayacağı İstanbul ilçe başkanları ile ilgili Yıldırım'ın görüşünü aldığı konuşuldu. Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmesi dikkat çekti.

KATKI VERMEK İSTEYEN GELSİN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: Ankara, bu ülkenin kalbi. Ankara'nın değerlerini öne çıkaracak projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Yönetim tarzı itibarıyla yapılacak işlerde ‘ben' değil ‘biz' duygusuyla hareket edeceğim. Katkı vermek isteyen, ‘bu işte ben de varım' demek isteyen kim varsa fikrini önemseyip birlikte değerlendireceğiz nasip olursa.”

KENDİMİZİ İZMİR'E ADAYACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: Allah utandırmasın. İzmir'imizde güzel bir kampanya yapacağız. İnşallah sonuçları da güzel olacak. İzmir'i, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm altyapı ve üstyapı ile tanıştıracağız. Perşembe gününden itibaren değerlendirmeler ve hazırlık çalışmaları yapacağız. Güzel projelerimiz var. Muhteşem İzmir'e doğru yola çıkacağız. İzmir'i alacağız demeyelim, biz kendimizi İzmir'e vereceğiz, adayacağız.

HALKIMIZLA İÇ İÇE OLACAĞIZ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce:

Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Sakarya il teşkilatına teşekkür ediyorum. Sakarya gönül belediyeciliğinin örneği olacak. Halkıyla iç içe olmuş, halkından biri olan ve gönülle paylaşan bir belediyeciliği takdim etmek üzere, inşallah bugünden itibaren çalışmalara başlıyoruz.

Türkiye Gazetesi