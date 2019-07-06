Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizle dertleşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerinden sonra başlayan yeni hükûmet sistemine ilişkin tartışmaları, “Bu tartışmaları yapanlar, itiraz edenler, eski sistemden nemalananlardır” şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önceki gün partisinin bazı milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısından farklı detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, özellikle son dönemde CHP tarafından tartışmaya açılan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi konusunda değerlendirme yapan Erdoğan şöyle konuştu:

Parlamenter sistemden nemalananlar bugünkü sistemden şikâyet ediyor. Eski sistemde âdeta bir vesayet düzeni vardı. 2002'de iktidara geldik ama ancak 2010 yılından itibaren bazı şeylere hâkim olmaya başladık. Yeni sistemle birlikte vesayet düzeni de ortadan kalktı. 70 yıldır uygulanan parlamenter sistemin çok daha büyük sıkıntıları vardı. Yeni sistem ise henüz bir yaşında ve bebek konumunda. Bebek konumunda olan bir sistemin tartışmaya açılması doğru değildir. Bugün yeni sisteme itiraz edenler de eski vesayet düzeninden nemalananlardır. Bu sistemin en önemli özelliği ittifak kültürüdür. Ama bakıyorsunuz, yeni sistemden ve ittifaktan şikâyet edenler, İstanbul'u ittifak yaparak kazandılar. Hem şikâyet ediyorlar hem de yararlanıyorlar.

Önümüzde dört senelik seçimsiz bir dönem var. Bu süreyi iyi değerlendireceğiz. Dört yıl uzun bir süre. Bu süre içinde projelerimizi hayata geçireceğiz. Hiçbir fitne ve dedikoduya alet olmayacağız. Bu davaya gönül verenlerle, bu kadromuzla 2023'e yürüyeceğiz. İşimize odaklanacağız. Milletle dertleşeceğiz. Derdimizi paylaşacağız.

‘SANDIK' MESAJI ALINDI

İstanbul seçimlerinin sonucu bizim beklediğimiz bir sonuç değildi. Millet bize sandıkta bir söz söylemiştir. Milletin söylediği söz konusunda bir tereddütümüz yoktur. Bu sözü elbette değerlendireceğiz. Milletin söylediği sözün, verdiği mesajın üzerinde konuşacağız.

MAĞDURİYET YOK

Toplantıda, bazı milletvekilleri FETÖ ile mücadele kapsamında bazı mağduriyetlerin yaşandığını gündeme getirmesi üzerine de Erdoğan “250 şehit vermişken, 2 binin üzerinde gazimiz varken, kusura bakmayın bir mağduriyetten söz edilemez. Hiçbir arkadaşım da bu mağdur söylemine inanmasın, kendini kaptırmasın” uyarısında bulundu. Toplantıda, bazı milletvekilleri ise MHP ile yapılan ittifakı eleştirerek “Tavanda yapılan ittifaklar, aynı şekilde karşılık bulmadı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, MHP ile ittifakın süreceği mesajını verdi.

BUNU DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa, ülkemiz içinde milletimizi bölmeye, ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit oluyoruz” dedi.

Millî Savunma Üniversitesinin mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin varlığı ve birliğine yönelik saldırıları artık kaynağında yok etme kuvvetine eriştiğini belirterek şöyle konuştu:

Tuzakların hepsi milletimizi sindirmeyi, devletimizi çökertmeyi ordumuzu etkisiz hâle getirmeyi amaçlıyor. Uluslararası alanda ülkemizin haklarını savunmaya devam ettikçe savunma sanayiinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz. ABD, İHA ve SİHA bize vermiyordu ama kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi İHA'mızı, SİHA'mızı da üretiyoruz, şimdi onların çok daha kalitelisini de birkaç ay içerisinde üretir hâle geleceğiz. Ülkemize savunma sanayi ile ilgili örtülü ambargo uygulayanlar bu işin çaba, azim işi olduğunu anlayacaklar. Bilindiği gibi 17 yıl önce ülkemizin dışa bağımlılık oranı neydi bugün ne. İhtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinin sadece yüzde 20'sini kendimiz üretebiliyorduk şimdi ise yüzde 70. Şimdi geriye dönüp baktığımızda şayet bunu başaramamış olsaydık bugün ne halde olacağımız düşünmek bile istemiyorum. Bu terörle mücadelede eğer bu gücümüz olmamış olsaydı Cudi'de Gabar'da Tendürek'de Kandil'de Türk uçakları İHA'ları SİHA'ları göremezdik.

“Milletimiz ile ordumuzun arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz” diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: Millî Savunma Üniversitemizin bünyesinde topladığımız bu eğitim birimleri takdire şayan bir hızla toparlandı ayağa kalktı. Çok kısa sürede ordumuzun her türlü personel ihtiyacı karşılanmaya başladı. TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için yeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız.

BİZDEN AYRILANLAR ŞİMDİ TARİH OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti iddialarına ilişkin, benzer olayları geçmişte de yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: Biz bunları çok da fazla dert edinmiyoruz. Hatta grup kurmak için aramızdan ayrılanlar oldu. Ama şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider, biz de yolumuza devam ederiz.