Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli bir vizyon olarak görüyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar - Şuhut Yolu Açılış Töreni'ne Canlı Bağlantı ile katıldı.

22 kilometrelik bölünmüş yolun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projenin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Bölünmüş yolun tamamlandığı bölgedeki yoğun trafiğin daha konforlu, hızlı, güvenli bir şekilde işleyeceğini ifade eden Erdoğan, şehir merkezi ile Şuhut arasındaki seyahatin 27 dakikadan 12 dakika düştüğünü söyledi.

Bu projeyle vakitten 58 buçuk milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlanacağını ifade eden Erdoğan, egzoz salınımının da yıllık 2 bin 200 ton azaltılacağını belirtti.

Erdoğan, "Kolaylaşan ulaşımıyla bu güzergahın büyüyen gelişen, kabına sığmayan Afyonkarahisar'ımıza yeni bir nefes borusu olacağına inanıyorum" dedi.

Açılışı yapılan her yolla 2023 yılında ülkenin bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkarma hedefine biraz daha yaklaşıldığını söyleyen Erdoğan, göreve geldiklerinde ülkenin bölünmüş yol uzunluğunun sadece 6 bin 100 kilometre olduğunu belirti. 20 yılda yaklaşık 23 bin kilometre yeni yol yaparak bu rakamı 29 bin kilometreye yaklaştırdıklarını kaydeden Erdoğan, karayolu yatırımlarında çok az eksiğin kaldığı bir döneme gelindiğini bildirdi.

Sadece yüksek standartlı yol yapmayıp diğer yollarında kalitesinin yükseltildiğini ifade eden Erdoğan, amaçlarının bu ülkenin istisnasız her yerine karayoluyla kolayca erişebilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Her yatırım gibi yol projelerinin de ülkeye, çok yönlü faydası olduğunu dile getiren Erdoğan, vatandaşların bu yolları kullanarak sevdiklerine kolayca kavuştuklarını, tatillerini rahatça yaptıklarını söyledi.

Erdoğan,” Yolcu ve yük taşımacılığı yapan ağır vasıta araçlarımız hem hızlı bir şekilde hem de çok fazla yıpranmaya maruz kalmadan gidecekleri yerlere varıyor. Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki ulaşımı önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ardından asırlık hayalimiz olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile hızlandırdık. İster binek ister ticari araç olsun, tüm şoförlerimizin kabusu olan dağları , tünellerle deldik. Geçilmez vadileri viyadüklerle birleştirdik. Azgın suları köprülerle aştık. Bugün ülkemizde başka hiçbir etkinliğe ihtiyaç duymadan sadece yaptığımız yolları, tünelleri, viyadükleri ve köprüleri kullanarak bir yere gidip dönmek dahi tek başına bir keyif haline gelmiştir. Anlattıklarımızın hepsi ulaştırmanın kara yolu ayağıyla ilgilidir. Karayolunun da sadece bölünmüş yolundan söz ediyoruz. Bunlara bir de otoyolları ilave etmemiz gerekiyor. Bunun pek çok şehrimizde bakanlığımızca inşa edilip işletilen metroları, raylı sistemleri var. Daha bunun lojistik merkezleri, iltisak hatları var. Bunun 57 ilimize yaygınlaştırdığımız havalimanları var. Bunun potansiyeli yüksek şehirlerimizde sürekli büyütüp yenilerini eklediğimiz yolcu ve kargo terminalleri var. Bunun açtığımız devasa ticaret limanları, konteyner limanları, yat limanları, kurvaziyer limanları var" dedi.

Türkiye'ye sadece ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirilen yatırımların tutarının 200 milyar doları bulduğunu dile getiren Erdoğan, bu şekilde hayata geçirilen ulaştırma projeleri sayesinde 81 vilayetin yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla buluşturulduğunu söyledi.

Sadece fiziki altyapının güçlendirilmediğini ifade eden Erdoğan, bu projelerle gönülleri ve kalpleri kavuşturduklarını belirtti. Ülkenin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar istisnasız her karışını kucaklayan bütün bu yatırımlarla Cumhuriyet tarihinin en adil hakkaniyetli, eşitlikçi, siyasi, ekonomik, sosyal altyapısını kurduklarını dile getirdi.

Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, enerjiden sanayiye kadar her alanda artık ülkenin tüm fertlerinin hayallerini gerçekleştirebilecek imkana sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, ziyaret ettikleri şehirlerde her kesimden vatandaşın bu mümbit zemin üzerinde inşa ettikleri başarı hikayelerini duydukça gururlandıklarını kaydetti.

Türkiye Yüzyılı'nı milli biz vizyon olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan," Girişimcilerle buralarda çalışanların hayır dualarını işitmek tüm yorgunluğumuzu almaya yetiyor. Ülkemize, 20 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle kazandırdığımız her yatırımı, her projeyi milletimizi hanesine yazdırdığımız her başarıyı Türkiye Yüzyılı'nın girizgahı, beslemesi olarak kabul ediyoruz. Şimdi bu altyapı üzerinde ülkemizi dünyanın en büyük siyasi, ve ekonomik güçlerinden biri haline getirmek için yeni bir hamleye hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu atılımı tıpkı 2023 hedeflerimiz gibi siyasi değil milli bir vizyon olarak görüyoruz.. Küresel sistemin kökünden sarsıldığı bir dönemde ülkemiz, cumhuriyetimizin yeni yüzyılına böyle bir atılımla girmeye hiç olmadığı kadar yakındır" diye konuştu.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir istisna yapmada 85 milyon vatandaşımın her birine diğer tüm ayrımları farklılıkları, rekabetleri bir kenara bırakarak bu milli vizyona sahip çıkma çağrısında bulunuyorum. Milli mücadele destanının yazılmasında büyük zafere ev sahipliği yaparak en kritik rolü üstlenen Afyonkarahisar'ın Türkiye Yüzyılı destanının da öncülüğünü kimseye kaptırmayacağına inanıyorum. Açılışını yaptığımız Afyonkarahisar Şuhut yolunun şehrimize ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

Hülya Keklik



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.