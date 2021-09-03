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Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı sporcularıyla telefonda konuşarak kendilerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti - Tıkla İzle

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ay-yıldızlı sporcularla telefonda görüştü. Olimpiyat şampiyonluğundan dolayı kırmızı-beyazlılar tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda bizlere bir ilki yaşattınız. Hele hele Amerika'nın karşısında bir ilki bizlere yaşatmanız sebebiyle de bizleri gururlandırdınız. Bundan sonra yine bu başarının artarak devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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