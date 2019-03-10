İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan minik hayranını İzmir mitingine davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan minik hayranını İzmir mitingine davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan minik hayranını İzmir mitingine davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde yaptığı konuşmayı hayranlıkla televizyondan takip eden minik bir çocuğu sosyal medya hesabından İzmir mitingine davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan minik hayranını İzmir mitingine davet etti - Tıkla İzle

Fatma Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde yaptığı konuşmayı televizyondan büyük bir hayranlıkla takip eden torununun videosunu çekip Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı retweetledi. Görüntüde, “Recep Tayyip Erdoğan senin neyin?” sorusuna “dedem” cevabını veren Fatma Yıldız'ın torunu, “İzmir'i kim alacak?” sorusuna ise “Recep Tayyip Erdoğan” cevabını verdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap gecikmedi. Fatma Yıldız ve torununu İzmir mitingine davet eden Erdoğan, “Fatma Hanım, yavrumuzun gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah” cevabını verdi.  

İlker Turak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.