İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni kalesine ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni kalesine ziyarette bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni kalesine ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yeni kalesine helikopterle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son teknoloji ile bezenmiş ve üst düzey güvenlik önlemlerinin kurulu olduğu MİT'in inşaatı devam eden yeni kalesine ziyarette bulundu.

Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallasi'nde bulunan MİT'in yeni binasına saat 12.40 sularında gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saate varan bir incelemede bulundu.

5 bin dönüm arazinin üzerine yapılan yapının çevresinde de 3 metre uzunluklarında örgü duvarlar bulunuyor. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulan binanın çevresinde sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerin bulunduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Yapının iç içe bulunan ve katman özelliğinde olan mimari yapısının özenle çizildiği belirtiliyor. Alanda MİT'in kalesinin yanında personelin eğitim ve talim yapabilecekleri noktalar da bulunuyor.  

İrfan Çalışkan - Mustafa Apaydın


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.