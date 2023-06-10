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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKE fabrikasında meydana gelen patlama hakkında Bakan Güler'den bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKE fabrikasında meydana gelen patlama hakkında Bakan Güler'den bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKE fabrikasında meydana gelen patlama hakkında Bakan Güler'den bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKE roket ve patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i telefonla arayarak bilgi aldı.

Patlama sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Twitter hesabı tarafından, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasındaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir. Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanımız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir” paylaşımında bulunuldu.

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