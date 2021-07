Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefet ettikleri hangi hizmet varsa en önce kendileri kullandı'

TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet edenlerin karşı çıktıkları hangi hizmet varsa en önce ve en çok kullandığını belirtti.

“Karşı çıktıkları hangi hizmet varsa, hepsini de önce ve en çok kullananlar kendileri olmuştur”

Geçmişte inşa edilen hastanelere karşı çıkanların, herhangi bir şey bildiklerinden veya öngördüklerinden değil, sırf laf olsun diye bunu yaptıklarının ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, “Karşı çıktıkları hangi hizmet varsa, hepsini de önce ve en çok kullananlar kendileri olmuştur. Hastaneden köprüye, havayolundan otoyola, üniversiteden toplu konuta her alanda bunun örneklerini görmek mümkündür. Varsın öyle olsun, helali hoş olsun. Biz ülkemize kazandırdığımız her hizmeti milletimizin tamamımın emrine sunuyoruz. Buradaki mesele, muhalefet etmek adına karşı çıkılan, engellenmeye çalışılan projeler, hizmetler, yatırımlar konusunda sergilenen samimiyetsiz, tutarsız, temelsiz yaklaşımın milletimize en iyi şekilde anlatılmasıdır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çıktık. Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 Haziran. İnşallah ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Bunların tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, atılan temelin üzerini kapatmak, var olanı satmak, dağıtmak olan bir zihniyetin ülkenin ve milletin hangi meselesine çözüm üretebileceğinin muhasebesini milletimizle birlikte yapmalıyız. Dişe dokunur hiçbir iş yapmayan kimi muhalefet belediyelerinin bizim bakanlarımızın, kurumlarımızın gerçekleştirdikleri çalışmaları sahiplenme gayretlerine karşı da dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık elbette kötüdür, altını çiziyorum, ama siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür. Bu tür girişimlere karşı da iyi bir bilgilendirme çalışması yürütmeliyiz. Görünen o ki, önümüzdeki seçimlerde ve sonrasındaki yönetimlerimiz döneminde de yine kendimizle yarışacağız. Karşımızda hala yalan, iftira, çarpıtma dışında bir politika yöntemi bilmeyen, öyle bir arayışı da olmayan, tek parti faşizminin özlemi ile yanıp tutuşan bir muhalefet var. Dirayetsizliklerinin seviyesini çalışıp uğraşarak milletin gönlüne girmek yerine ülkenin ve milletin felaketinden kendilerine iktidar devşirmeyi temenni edecek, hatta bunu açıkça söyleyecek bir yere kadar çıkardılar. Hem Genel Merkez'deki hem Kabine'deki arkadaşlarımıza da ifade ettiğim bir hususu burada tekrar etmek isterim, biz kimin ne dediğine, ne yaptığına, hangi senaryonun figüranlığına soyunduğuna, hangi oyunun aparatı haline dönüştüğüne bakmayız. Biz kendi işimize bakacağız” ifadelerini kullandı.

“Biz ekonomiyi işte böyle kantara çıkartıyoruz”

Sanayi üretiminin bir kez daha rekor seviyede artarak Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü teyit ettiğini kaydeden Erdoğan, “Dün açıklanan verilere göre Mayıs ayı itibariyle sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41, bir önceki aya göre de yüzde 1,3 seviyesinde yükseliş gösterdi. Biz ekonomiyi işte böyle kantara çıkartıyoruz, ekonominin belkemiği olan sanayi ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“Açık söylüyorum, ama aldandık. Şimdi toparlandık”

15 Temmuz gecesi TBMM'nin sergilediği cesur duruş ile gazilik unvanını hak ettiğini bir kez daha gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, “Türkiye, PKK ve DEAŞ gibi diğer terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi, FETÖ ihanet şebekesine karşı da yürütmektedir. Kamudan iş dünyasına, sivil toplumdan eğitime kadar, devlet ve millet hayatının her yerine sızan bu sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Fakat biz bunları içeride de, dışarıda da kovalıyoruz, yakaladıkça Türkiye'ye getiriyoruz. Şu anda Orta Asya'daki bütün para finans olaylarını koordine eden, onların Orta Asya'da dağıtımını yürüten, ismini vermeme gerek yok, paye olur, yakalandı, getirildi, bütün sorgulamaları yapıldı, şimdi yola devam ediyoruz. Örgütün ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde hain emellerini yerine getirmek için hala çalışan, fırsat kollayan mensupları olduğu açıktır. Diğer terör örgütleri ile mücadelemizi nasıl kararlı bir şekilde yürütüyorsak, FETÖ'ye de son mensubu de etkisiz hale getirene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin. Bizim kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz, dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler. Açık söylüyorum, ama aldandık. Şimdi toparlandık. 2010'dan sonra bu süreci farklı bir atmosferde yakın takipte götürüyoruz. Bu arada bu gördüğünüz Meclis'imiz, Külliye'miz, o gece buralarda kaç evladımız, kardeşimiz şehit oldu. Tüm şehitlerimize, birlikte 15 Temmuz'da darbecilere karşı direnirken son nefesini veren kardeşlerimizin tamamına Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye artık ister terör örgütleri kullanılarak yapılsın, ister başka ayak oyunları ile önüne getirilsin, vatanın bütünlüğüne, milletin birliğine, devletin bekasına yönelik her türlü tehdidi dünyanın neresinde olursa olsun kaynağında bulup yok etme kararlılığına sahip bir ülkedir. Külliye'nin karşısında müzemizi de bitirdik, acıyışını yapacağız” şeklinde konuştu.

“Teyakkuz halimizi sürdüreceğiz”

Türkiye'nin güvenliği artık sınırlarında değil, tehditlerin bulunduğu yerlerde başladığını söyleyen Erdoğan, “Ülkemizin siyasi ve ekonomik çıkarlarına yönelik fiili ve potansiyel her türlü tehdidi, tehlikeyi sınırlarımıza dayanmadan önleme konusunda gereken adımları atıyoruz. Diplomatik misyonlarımızı tüm alt birimleri ile güçlendirmemizin, bölgemizde pek çok yerde danışmanlık, eğitim seviyesinde askeri görevler üstlenmemizin sebebi işte budur. Şayet bu güçlü alt yapıyı kurmazsak bu topraklarda bizi huzur, güven ve refah içinde yaşatmayacaklarını uzak ve yakın tarihimizdeki sayısız örnekle görüyoruz. Bunun için terör örgütlerine ve onların faaliyetlerine sadece sıradan silahlı yapılar olarak bakmıyoruz. Ülkemizin maruz kaldığı saldırıların önemli bir kısmının da siyasetin, ticaretin, sosyal hayatın kendi doğal mecrasından kaynaklanan hadiseler olmadığının farkındayız. Bu şekilde baktığımızda PKK'ya da FETÖ'ye de benzer gayelerle her an önümüze çıkartılabilecek diğer yapılara karşı da teyakkuz halimizi sürdüreceğiz. Bu sadece bizim, sadece siyasetin, sadece hükümetin sorumluluğunda olan mesele değildir. Ülkemizde yaşayan 84 milyon vatandaşımızın tamamı ülkeyi ve milleti ayakta tutacak, yaşatacak, geliştirecek bu kutlu davanın tarafıdır. Kendisini bu çemberin dışında görenlerin ülkeleri ve toplumları ile bağları kopmuş demektir. Böyle insanları da bir an önce kazanmak, onları da bu kutlu davanın mensubu haline getirmek en başta gelen görevimizdir. Bilhassa yeni nesillerin, gençlerimizin, çocuklarımızın bu anlayışı okul öncesinden başlayarak hayatlarının her aşamasında getirerek kazanmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. Medeniyetini, tarihini, kültürünü, değerlerini bilmeyen nesiller tıpkı avuçladığımız su gibi elimizden akıp gitmeye mahkumdur. 15 Temmuz gibi hadiseler yaşattıkları acılar dışında işte bu dersleri de bize gösteren yönüyle sürekli hatırlamamız gereken tarihi dönüm noktalarıdır” açıklamasında bulundu.

19 Temmuz'da yapacağı KKTC ziyaretine ilişkin konuşan Erdoğan, “Hem 20 Temmuz törenlerine katılacak, hem de bayramlaşacağız. Bayram namazını da Kuzey Kıbrıs'ta eda edeceğiz. Meclis'te Kıbrıslı milletvekilleri ile bir araya geleceğiz. Burada sergileyeceğimiz duruşun Kıbrıslı kardeşlerimize moral, tüm dünyaya da kararlılık mesajı olarak dalga dalga yayılacağına inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayı içinde büyük başarılara imza atan sporcuları tebrik ettikten sonra AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini takti. Son 1 yıl içinde AK Partiye katılan belediye başkanı sayısı 40 olurken, Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'nın rozetlerini Erdoğan taktı.

Derya Yetim - Hülya Keklik