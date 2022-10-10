Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz. Salgınla, savaşla, emtia fiyatlarının yükselişi ile üretim ve tedarik kanallarının tıkanması ile başlayan ve resesyon ihtimali ile tırmanan bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Ülke ve milletçe düzensiz göç akınından hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntı ile mücadele ediyoruz. Ancak Türkiye diğer devletlerden farklı olarak uzunca bir süredir maruz kaldığı saldırıların ve tuzakların da etkisi ile tehditleri önceden görebilme ve hızla tedbir alabilme kabiliyetine sahip bir ülkedir. Nitekim her küresel kriz ve ardından yaşanan tartışma Türkiye'nin bu vasfını bir kez daha teyit etmektedir. Terörle mücadeledeki tecrübemiz ile tahkim ettiğimiz güvenlik ve sosyal mimarimiz bizi bölgemizdeki diğer kaoslara karşı da korunaklı hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk”

Diplomaside uzunca bir süredir uğranan çifte standartların yeni bölgesel dalgalanmalar karşısında dengeli ve yapıcı politikalar geliştirme imkanı sağladığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

“Ekonomik saldırılar karşısında geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirmeyi başarabiliyoruz. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren enerji krizini hem kaynak çeşitlendirmesine giderek hem yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı harekete geçirerek hazırlıklı yakalandık. İstihdam odaklı ekonomi programımız sayesinde resesyon tehlikesinin giderek daha yüksek sesle konuşulduğu bir dönemde insanımızın işini, aşını, geleceğini güvence altına aldık. İşte bugün ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalış ile yüzde 9.6 ile tek haneli rakamlara gerilerken, istihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk. Hükümetlerimiz döneminin ortalama enflasyonu yüzde 13 iken, son günlerde yaşadığımız sıkıntıların farklı siyasi ve sosyal saiklerin tetiklemesi ile ortaya çıktığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Enflasyon ile mücadelemizi sürdürürken her kesimden insanımızın hayat pahalılığının yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımları da birer birer atıyoruz.”

“(İlk Evim ve İlk İşyerim Kampanyası) Kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresinin yaptığı hazırlıkların ardından İlk Evim ve İlk İşyerim Kampanyası'nın müjdesini daha önce paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan şunları söyledi:

“Gençlerimize, emeklilerimize, kadınlarımıza, şehit yakınları ve gazilerimize ayrı ayrı kontenjanlar ayırdığımız bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4 buçuk milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında bu rakamların daha da artacağı açıktır. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan bu kampanyamıza gösterilen yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma yönünde cesaretlendirdi. Projenin ilk etabındaki rakamı 250 olan konut sayısını 2028 yılına kadar 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu 2 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Konut inşası amaçlı arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı bir süre önce duyurmuştum. Bakanlığımız yaptığı çalışma ile 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsa ile ilgili hazırlıkları tamamladı.”

“Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek”

Sosyal konut projesine müşterek parsellerin de dahil edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek. Bu parsellerde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek. Bu şekilde inşa edilecek. Konutların finansmanı hususunda bankalarla da işbirliğine gidilecek. Konut amacı arsa ve işyerlerinin başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başladı. Planları onaylanan iller ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsa tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içerisinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, bin 604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadeler ile TOKİ'nin faizsiz ödeme modeli ile vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz” diye konuştu.

“Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız”

Üniversite öğrencilerine de müjdelerde bulunan Erdoğan, “Bir müjde de üniversite öğrencilerine vermek istiyorum. Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Esnafımız için Halkbank vasıtası ile 60 ay vade ile ve yüzde 7,5 faiz oranı ile istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz”

Bir diğer müjdelerinin de esnaf ve zanaatkarlara olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Her dönem olduğu gibi salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkarttığı zorlu süreçte de esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olduk, olmayı sürdürüyoruz. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlerimize ayrı yer veriyoruz. Mesela geçtiğimiz yılın Mart ayında başlattığımız Kadın Girişimci Kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için çeşitli isimler altında başlattığımız girişim kredilerinden 52 bin kişi, 10 milyar liralık bir kaynağa ulaşarak yararlanmıştır. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketi ile esnaf ve zanaatkarlarımızın huzurundayız. Esnafımız için Halkbank vasıtası ile 60 ay vade ile ve yüzde 7,5 faiz oranı ile istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1 buçuk milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli kredi ile borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

“TANAP'ın kapasitesini yıllık 16 milyar metreküpten iki kat artış ile 32 milyar metreküpe çıkaracak çalışmalara başladık”

Enerji alanında da önemli adımlar atıldığına değinen Erdoğan, “Doğalgaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık. Azerbaycan ile ülkemiz ile birlikte Avrupa'nın enerji arz güvenliği için de kritik öneme sahip TANAP'ın kapasitesini yıllık 16 milyar metreküpten 2 kat artış ile 32 milyar metreküpe çıkaracak çalışmalara başladık. Libya ile yaptığımız hidrokarbon anlaşması ile bu ülkenin kıta sahanlığındaki petrol ve türevlerinin çıkartılması konusunda yeni bir işbirliği alanı oluşturduk. Ayrıca Umman, Katar, Endonezya, Cezayir, Nijerya, Malezya, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji alanında yeni işbirliklerimizin önünü açacak temaslarda bulunduk” dedi.

“‘Bir gece ansızın gelebiliriz' sözümüzün gereklerini harfiyen yerine getiriyoruz”

Sınır güvenliği noktasında güvenlik güçlerinin 7/24 teyakkuz halinde olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Terör örgütlerinin yöneticilerini nerede bulursak orada imha ediyor, askerlerimiz ve güvenlik güçlerimize yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız ve cezasız bırakmıyoruz. Sınır ötesi harekatlarımızı kendi önceliklerimize ve yaptığımız planlara göre yürütüyoruz. Artık terör örgütleri ile birlikte ülkemize husumet besleyen herkesin korkulu rüyası haline gelen, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz' sözümüzün gereklerini harfiyen yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek



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