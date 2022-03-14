Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

- Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış yapılacaktır

- Sağlık çalışanlarının döner sermayeden alacakları ek ödemede artış yapılacaktır

- Sağlık çalışanlarımızın sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınıyor

- Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında iyileştirme sağlıyoruz

- Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.

- Bizim kültürümüzde her işin başı sağlıktır. Öyle ki ülkemizde hekim, doktor, tabip temalı binlerce türkü, binlerce deyim vardır. Devrinin en büyük fatihi Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyadaki en büyük mutluluğu "Bir nefes sıhhat" olarak tabir etmesi tesadüf değildir.

- Sağlık çalışanlarına karşı kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil edilece