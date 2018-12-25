Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri tek tek sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi Meclis'te kabul edildi. 2019 senesini en başarılı, en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlayan bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum. Bütçemizi en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz. Dengelenme, disiplin ve değişim esasıyla hazırladığımız 2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve kesin hesap kanunun hayırlı olmasını diliyorum.

BÜTÇE DİSİPLİNİ HER ZAMANKİ GİBİ ÖNCELİĞİMİZ

2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira, faiz hariç olarak da 843 milyar lira olarak planladığımızı görüyorum. 2019 yılı için bütçe gelirlerini 880,4 milyar, bütçe açığını 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla 37 milyar lira olarak görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Vergileri yine milletimize sunmayı esas alıyoruz.

AK Parti öncesi toplanan vergilerin, bizim dönemimizde nereye harcandığı konusunda örnek vereceğim: 2002 yılında faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43'üne karşılık geliyordu. Bir başka ifadeyle her 100 liralık verginin 86 lirasını faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal. Şimdi bu oran, 2017 yılı itibariyle bu oran yüzde 10'lar seviyesine geriledi. Demek ki 100 liralık verginin 10 lirasını faiz giderlerine, kalanını milletimize hizmet olarak harcıyoruz.

BURADAN BAY KEMAL'E BİR MÜJDE VERELİM

Şayet faiz harcamaları 2002 seviyesinde devam etseydi önümüzdeki yıl 300 milyar liralık kaynağı eğitim, sağlık, ulaştırma, tarım hizmetleri vermek için değil faiz ödemesi için kullanmak zorunda kalacaktık Ağustos'taki saldırıyı böyle çelik gibi bir iradeyle karşılamamış olsaydık başka sonuçlarla karşılaşmış olabilirdik. Buradan bay Kemal'e bir müjde verelim. İhracat yüzümüzü güldürüyor. Yıl sonunda 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Tabi bu onun için müjde olur mu bilmiyoruz.

Elektrik ve Doğalgazda yüzde 10 indirim yapıyoruz

BURADAN BAY KEMAL'E BİR MÜJDE VERELİM

Buradan Bay Kemal'e bir müjde verelim. İhracat yüzümüzü güldürüyor. Yıl sonunda 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Bay Kemal, cari açık azalıyor. Tabi bu onun için müjde olur mu bilmiyoruz. Enflasyonu önümüzdeki yıl hedeflerimizin gerisine indirmekte kararlıyız. Önümüzdeki yıl satınalma paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olmaktan 12'nciliğe yükseleceğiz. Satınalma partesi döviz kurundan etkilenmediği için oldukça anlamdır. G-20 toplantılarına giderken dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olarak giderken, diğer yandan satınalma paritesine baktığımızda 12'nci olduğumuzun ne kadar önemli olduğunu varın düşünün.

CHP'YE SERT TEPKİ: BUNLARIN DÜNYADAN HABERİ YOK

Ana muhalefetin sözcüsü konuşuyor 'Esnaf kepenkleri kapattı, çiftçi tarlasını satıyor' diyor. Sen size ait hayali bütçeden konuşuyorsun. Biz bugüne kadar sürekli hep çiftçimizin, esnafımızın yanında olduk. Tavsiye ederim, bir sor bakalım TOBB'a sor, TİM'e sor ne kadar bu yıl içerisinde esnaf veya şirket faaliyete girdi, ne kadar kapandı. Sor bakalım, sana nasıl bir rakam verecekler. Sana söyleyim 6'da 1. 6 açıldıysa 1 kapandı. Biz böyle çalışıyoruz. Ama bunların dünyadan haberi yok. Bu rakamları TİM'de açık açık anlattık. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu.

BES DESTEĞİ

BES'te katılımcı sayısı 7 milyona, fon tutarı 87 milyar lirayı buldu. Sistemi cazip hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Devlet katkı payı için 4,1 milyar lira daha ayırdık. Devleti yaşatmak için insanı yaşatmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz"