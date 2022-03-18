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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağının müjdesini vermesiyle birçok kişi köprüye akın etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti - Tıkla İzle

1915 Çanakkale Köprüsü görkemli bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Erdoğan'ın köprünün 1 hafta ücretsiz olacağının müjdesini vermesiyle bir çok vatandaş köprüden geçmek için harekete geçti. Ancak Açılış töreni için sahne ve ses düzenlemesiyle birlikte yolun temizlenmesi gece yarısını bulacağı ifade edildi. Yolun temizlenmesini bekleyen ve ücretsiz bir şekilde köprüden geçmek isteyen tır şoförlerinin de boş arazilerde beklediği dikkatlerden kaçmadı.

 

Utku Yaşar Cüce - Ali Kamur

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