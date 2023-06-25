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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Rusya'daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Rusya'daki gelişmelerin Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi.

Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği de ele alındı. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığı ifade edildi.
F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının Türkiye'ye değil esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği ifade edildi.

Hülya Keklik
 

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