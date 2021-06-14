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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi - Tıkla İzle

NATO Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'nda başlıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve öncesi devlet ve hükümet başkanlarını resmi olarak karşıladı.

Korona virüs salgınından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirve kapsamında liderler sosyal mesafe kuralına uygun olarak aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yan yana poz verdi

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