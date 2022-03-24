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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesi üye devletlerin liderleriyle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekimine katıldı - Tıkla İzle

NATO liderleri bugün Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında en ön sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanında yer aldı. Erdoğan, çekim öncesi liderlerle el sıkışarak kısa süreli sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ikili görüşmeleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi.

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