Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Madrid'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisine eşlik eden bakanları taşıyan "TUR" uçağı Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'na TSİ 16.25'te iniş yaptı. Havalimanında, yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmede bulunmak üzere havalimanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Madrid temaslarında ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Madrid ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik ediyor.

Biden, İspanya Kralı tarafından karşılandı

ABD Başkanı Joe Biden, Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda İspanya Kralı 6. Felipe tarafından karşılandı.