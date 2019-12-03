Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

NATO'nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, etkin, proaktif davranması gerekiyor. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Bu çerçevede müttefiklerimizden ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz.

Terör örgütlerine karşı ilkeli, kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Zira güvenliğin, bölünmezliğin, dayanışma ve beraberlik ruhu, NATO ittifakını ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır. Bu ilkelerin gözetilmesi, NATO'nun 2020'li yıllarda da itibarını ve güvenilirliğini sürdürmesi bakımından elzemdir.

Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz.

DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz.

Derdimiz, yenilenebilir enerji konusunda bir defa havanın kirletilmesine, insanımızın kirli havayı solumasına fırsat vermeyen bu tür kuruluşları biz çalıştıramayız. Yapılacak olan, bu termik santrallerde, baştan satışında bu filtrasyonun yapılması kararı var. Ama siz bu karara uymazsanız, siz daha çok para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Onun için de bu yıl sonu itibarıyla süre doluyor.

Bu yıl sonuna kadar kendileri ne gibi bir adımlar atarlar bilemem ama biz şu an itibarıyla 2022 sonuna kadar bu işe fırsat verelim, buna imkan verelim, böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi. Çünkü bir tarafta halkım var, bir tarafta da buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeni bir ihaleye gider, başka çıkış yolu yok.

(Adil Öksüz'ün yeri) Haddini bilmez kişi bu ülkeden kaçtı ama gittiği ülke tarafından korunmuştur.