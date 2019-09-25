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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nefret söylemine en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nefret söylemine en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nefret söylemine en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır'

New York’ta "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemleri, günün her saatinde sosyal medyada, TV programlarında normalleştiriliyor. Günümüzde nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır. Azad Keşmir şu anda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

- "Azad Keşmir şu anda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir."

- "İslam'ı terörle bir araya getirmek ahlaksızlıktır, böyle bir şey kabul edilemez" 

- "Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası gerekli adımları atmak zorundayız" 

- "İsrail'den Filistin tarafına geçerken eşimle beraber arabada yarım saat sınırda bekletildim. Niye bekletildiğimi anlayamadım. Resmi bir ziyaret için Tel Aviv'deyim. Tel Aviv'den oraya geçerken başıma bu olay geldi. İsrail'in devlet liderlerine yaklaşımı budur. Kimi beğeniyorlarsa onun için kapılar açıktır ama beğenmiyorlarsa o zaman kapılar kapalıdır. Lafa geldiği zaman bütün özgürlükleri savunurlar ama hiçbir zaman samimi değildirler" 




 

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