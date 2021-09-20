Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'un merkezindeki Türkevi'ni açtı

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin tam karşısında bulunan Türkevi'nin açılışını yaptı. 171 metre yüksekliğinde ve 35 katlı olan Türkevi'nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve dışişleri bakanı katılırken, açılışta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de hazır bulundu. Erdoğan, açılış için geldiği Türkevi'nde ilk olarak bina girişinde düzenlenen bayrak çekme törenine katıldı.

“Türkiye bu eserle beraber büyüklüğünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı”

Temeli 4 yıl önce atılan yeni Türkevi binasının hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, binanın inşasında kullanılan malzemenin büyük ölçüde Türkiye'den getirildiğini kaydetti. Binanın tasarımımın çevreye duyarlılık esasına göre yapıldığının altını çizen Erdoğan, “Türkiye bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı” dedi.

Binanın eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başta olmak üzere eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil tarafından kazandırılan arsa üzerinde yükseldiğini aktaran Erdoğan, “Kültürümüzde müstesna bir yere sahip laleden ilham alınarak Selçuklu motifleri gibi geleneksel öğelerle bezenerek tasarlanan yeni mimarisiyle Türkevi'ne bugün tekrar kavuştuk. Burası BM nezdindeki daimi temsilciliğimize ve New York Başkonsolosluğumuza ev sahipliği yapacak” dedi.

“BM binasının tam karşısında bu denli önemli bir eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor”

KKTC New York Temsilciliği'nin de Türkevi'nde faaliyet göstereceğini ifade eden Erdoğan, “BM binasının tam karşısında bu denli önemli bir eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye, BM‘nin kurucu üyelerinden birisi olarak uluslararası barışın ve güvenliğin tesisi için gösterilen çabalara aktif katkı sağlıyor. Uluslararası misyonlarda üstlendiğimiz sorumlulukları başarıyla yerine getirdik, getiriyoruz. Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz. Girişimci ve insani dış politikalarımızla uluslararası alanda etkin roller üstlenerek, milyonlarca mazlum göçmene kapılarımızı açarak daha adil bir sistem taahhüdünün hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkevi binamız BM'ye, çok taraflılığa, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkevi binamız BM'ye, çok taraflılığa, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür. Büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin diplomatik ağırlığının ve vizyonunun yeni bir nişanesini burada yükselttik. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi'miz uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Temeline bırakmış olduğum mektubumda da vurgulamış olduğum üzere binamız Türkiye'nin başarı sembollerinden birisi olanak inşallah uzunca bir süre hizmet verecektir. Yeni Türkevi sunduğu imkanlarla BM'nin ve üye ülkelerin faaliyetlerine de hizmet vermeye hazırdır” dedi.

“Türkevi binamızın kapıları herkese açık”

Türkiye'nin ABD'de yaşayan vatandaşlara, soydaşlara, akraba ve dost topluluklara da yeni bir çatı olacağını kaydeden Erdoğan, “Genişleyen imkanlarımız sayesinde başkonsolosluk hizmetlerimiz burada yürütülecektir. Siyasi, ekonomik ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak yeni binamızın cazibe merkezi olarak faaliyet göstereceğine inanıyorum. Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum. Dışişleri Bakanlığımızın da binamızın işletmesini bu kucaklayıcı anlayışla yürüteceğinden şüphe duymuyorum” ifadelerini kullandı.

Gutteres'ten Türkiye'ye teşekkür

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yaptığı konuşmada, korunmaya muhtaç mültecilere desteklerinden ötürü Türkiye'ye en içten teşekkürlerini sunduğunu aktardı. Konuşmaların ardından Türkevi'nin açılış duasını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptı.