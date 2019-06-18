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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal bir ölüm olduğuna inanmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal bir ölüm olduğuna inanmıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal bir ölüm olduğuna inanmıyorum

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için İstanbul'da Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan namazın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Dün akşam Türkiye saati ile 19.00 civarında duruşma sırasında Muhammed Mursi, Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür yoksa burada başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür. Benim bunun normal bir ölüm olduğuna dair inancım yok. Ailesine Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkaklar. Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir

Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz

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