Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal bir ölüm olduğuna inanmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Dün akşam Türkiye saati ile 19.00 civarında duruşma sırasında Muhammed Mursi, Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür yoksa burada başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür. Benim bunun normal bir ölüm olduğuna dair inancım yok. Ailesine Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkaklar. Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir

Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz