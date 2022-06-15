Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunuyoruz'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolunu açıyor.

EFES-2022 Tatbikatı vesilesiyle gittiğimiz İzmir'de Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajımızı muhataplarına ilettik. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan tarafından ülkemize oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan'ın gönüllü figüranlığa soyunmasıdır. Onlar bu kafayla 3.30 yevmiyeye çalışmaktan öteye geçemeyeceklerdir.

TÜSİAD'A SERT TEPKİ!

2023 seçimleri için geri sayımın başladığını söyleyebilirizi seçim takvimi kendi mecrasında ilerliyor. NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya somut, net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD'ın başındaki beyfendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler.

'TÜSİAD BU GİDİŞLE DEVAM EDERSE KAPIMIZI HİÇ ÇALMASIN'

Biz dış politikada İsveç, Finlandiya bunlara niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Eğer TÜSİAD bu gidişle devam ederse kapımızı hiç çalmasın. Görüyorum ki siz aynı merkezden idare ediliyorsunuz; CHP.

ARTIK 'TÜRK HAVA YOLLARI' İSMİ KULLANILACAK

Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.

ERKEN SEÇİM FALAN İSTEDİKLERİ YOK'

2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Hem milletimizin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak, hem de 2053 vizyonumuzu güçlendirecek bir başarı kazanacağız. 2023'ten sonra da 23 milyon üye hedefiyle daha çok çalışarak vatan topraklarının her karışına izimizi bırakmayı sürdüreceğiz. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri önümüzdeki yılın bu günlerinde yapılacak. Geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Muhalefet halen erken seçim lafları etmeyi sürdürse de seçim takvimi ilerliyor. Muhalefetin erken seçim falan istediği yok. Bunlar herhangi bir sorumluluk üstlenmeden konforuyla siyaset yapmaya alışmışlar.

Henüz altılı masanın adayı bile belli değilken bir meşrep fitnesi ortaya attılar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tehlikeli tartışmada duruşumuz nettir. Bay Kemal senin meşrebin ne olursa olsun biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz. Çık ortaya, mert ol, adaylığını veya adayını açıkla. Biz bu zatın bürokrasi ve siyasetteki beceriksizliğini her fırsatta yüzüne vururuz. Ancak diğer vasıflarıyla uğraşmayız. Millete hizmet iddiasındasınız, önce bu milletin tarihini, inancını doğru öğrenin. Milletin değerlerini aşağılayan, milletimizin bu zihniyete verdiği dersleri öğrenin. Tarihimizi bilmeden, insanımızı tanımadan ne bu ülkeye ne milletimize hizmet edebilirsiniz. Biz sabırla çalışacak, kendi işimize bakacak, kendi hedeflerimize odaklanacağız.

HDP'Lİ VEKİLİN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI: BU KADININ DOSYASI ÇOK KABARIK

HDP'nin terör örgütü elebaşının emriyle geçtiğimiz günlerde yol açtığı rezalet görüntüleri unutmadık. Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, yanında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırıp bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını bizler ortaya koyuyoruz.