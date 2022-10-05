Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Olacağı buydu zaten. Dürüst değil bunlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü konusundaki teklifi Meclise getireceklerini ve bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dürüst olmadığını belirterek, “Ülkenin tüm kurumlarında bu işi en geniş anlamda yer alacak şekilde ben şu anda Anayasa Komisyonu üyelerimi, Adalet Komisyonu üyelerimi çalıştırıyorum. Bu teklifimizi biz Meclise getireceğiz. Biz Meclise getirdikten sonra o ne yapacak, desteklemeyecek. Ne kadar samimi olduğu her zaman olduğu gibi tekrar meydana çıkacak” dedi.

Erdoğan, CHP'nin Meclise sunduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifi konusundaki sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özel'in sosyal medya üzerinden cevap verdiğinin hatırlatılması üzerine, “Olacağı buydu, dürüst değil bunlar. Bunlar böyle yasal düzenlemeyle kendilerine göre 'Bu işin yasal düzenlenmesine gerek yok. Yasal teminat altında'. Eğer sen dürüst isen, samimiysen gel bu işi Anayasa teminatı altına alalım. Kaldı ki Anayasamızda bunu geniş manada teminat altına alan maddeler var. Bunu hak ve özgürlükler çerçevesi içinde açık, samimi başörtüsü konusunu oraya oturtalım. Ülkenin tüm kurumlarında bu işi en geniş anlamda yer alacak şekilde ben şu anda Anayasa Komisyonu üyelerimi, Adalet Komisyonu üyelerimi çalıştırıyorum. Bu teklifimizi biz Meclise getireceğiz. Biz Meclise getirdikten sonra o ne yapacak, desteklemeyecek. Ne kadar samimi olduğu her zaman olduğu gibi tekrar meydana çıkacak” karşılığını verdi.

Hülya Keklik

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