Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Oldu mu size 11 ortak'

AK Parti, seçim çalışmaları çerçevesinde Antalya'nın Kepez ilçesi Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda miting gerçekleştirdi. Sahneye, 'Haydi Söyle' seçim şarkısı ile çıkan ve parçaya eşlik eden Erdoğan, mitinginin sonunda ise Cengiz Kurtoğlu'nun, 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısına da söyleyerek eşlik etti.

Mitingde kalabalığa hitap eden Erdoğan, “Biz sizleri çok seviyoruz, sizlere olan aşkımız farklı ve bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ne muhteşem bir katılım, dur bakalım bilecek misiniz?” diye selamlandıktan sonra, “Deniz kenarında kar mı olurmuş, meydana çıkmayan er mi olurmuş, deli gönül başka güzel arama, Antalya'dan güzel yar mı olurmuş. Nasıl, evet biz de Antalya'dan güzel yar olmayacağını bilerek bu şehri hep gönülden sevdik. Başını Toroslar'a dayanan, ayağını Akdeniz'in enginliklerine uzatan Antalya'yı turizmi, tarımı, ticaretiyle geliştirmek, zenginleştirmek için gece gündüz çalıştık. Sağ olsun Antalya da girdiğimiz her mücadele, attığımız her adımda yanımızda yer aldı, bize destek oldu. Türkiye yüzyılının inşası için hazırlandığımız şu dönemde bir kez daha Antalya'ya olan sevgimizi ifade etmek, Antalya'nın desteğine talip olmak için sizlerle bir aradayız. Antalya elindeki değerleri kazanca dönüştürmeyi, çalışmanın ve üretmenin değerini çok iyi bilir. Bu şehir ayrımcılığın hiçbir çeşidine itibar etmez” diye konuştu.

"100 bini aşkın Antalyalı var"

Antalya'nın denizini, toprağını, dağını kendisi ve vatanı için berekete dönüştürdüğünü ifade eden Erdoğan, “Ülkemizin ve dünyanın neresinden gelirse gelsin, huzur arayan herkese kucağını açar. Sermayesi ve alın terini akıtarak, burada yeni bir hayata başlamak isteyen herkesi kucaklar. Ama aynı zamanda bu şehir, mesele ülkesinin bütünlüğü, milletinin birliği evlatlarının geleceği oyduğunda kimsenin de gözünün yaşına da bakmaz. Biz bunun için Antalya'yı ayrı bir seviyoruz. Bunun için Türkiye Yüzyılı hayalimizi en iyi sizlerin anlayacağını biliyoruz. Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle büyüttüysek, güçlendirdiysek, zenginleştirdiysek, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da beraber inşa edeceğiz. Biz eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirdiğimiz Türkiye'yi daha ileriye taşımak için ter döküyoruz. Şu anda karşımda 100 bini aşkın Antalyalı var” ifadelerine yer verdi.

"Oldu mu ise 11 ortak"

“Birileri de ülkenin birikimlerini, önce 6'lı başlayan masada paylaşmaya niyetlendi, sonra pazarlığın kızıştığı bir anda ortaklardan biri yerinden kalkıp, sonra geri otururken, masanın altındaki gizli ortak HDP'de bu cümbüşteki yerini aldı” diyen Erdoğan, “Baktılar 7 ortakla da bu iş olmayacak, iki büyükşehir belediye başkanını da dahil edip ortak sayısını 9'a çıkardılar. Masada kendileri için de yer olduğunu gören ülkenin ve milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ durur mu, onlarda hemen seslerini yükselttiler. Oldu mu size 11 ortak, daha DHKP-C'sini, Avrupa ve Amerika'da masanın akıl hocalığına soyunan tefecileri, simsarları, STK görünümlü istihbarat aygıtlarını saymıyorum bile. Aslında ağlanacak halimize gülüyoruz. Türkiye siyasetine ve yönetimine dönük böyle bir oyunu asla hak etmiyor. Milletimiz iradesine dönük böyle bir istiskali asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma CHP tabanını da, ittifaktaki diğer partilerin tabanlarının da hassasiyetlerini zerre kadar umursamıyor. Ne diyordu Bay Bay Kemal, ‘Tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz' denilerek bu nobranlık açıkça da ifade ediliyor. Çünkü bunların derdi seçimlerde yönetimi değiştirirken sonra Türkiye'nin kaldığı yerden yoluna devam etmesi değildir. Bunların derdi Türkiye'yi siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle en az yarım asır daha kendine gelemeyecek bir çukura itmek bir bataklığa saplamaktır. Ama inşallah başaramayacaklar” ifadelerine yer verdi.

“Şimdi isterseniz karşımızdaki kişinin ve onun temsil ettiği masanın gerçekte ne olduğunu şöyle bir görüntüleriyle hatırlayalım diyerek” sözlerini sürdüren Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemi, HDP ile buluşma ve HDP'li yöneticilerin konuşmaları gibi görüntülerin yer aldığı videoları katılımcılara izletildi.

"Hayatı yalan hep fırıldakla dolaşıyor"

Fazla söze hacet olmadığını dile getiren Erdoğan, “Seçimlere iki haftadan daha az vakit kaldı. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Toroslar'ın zirvesinden Akdeniz'in öteki ucuna kadar duymayan kalmasın. Antalya 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Antalya 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Antalya 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? Antalya 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun, Antalya tamam diyorsa inşallah bu iş tamamdır. Fakat izlediniz her şeyiyle terörist Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Selo cezaevinde. Şimdi ne diyorlar Selo'yu çıkaracağız. Ondan sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Değerli kardeşlerim buradan şu anlaşılıyor. Bay Bay Kemal demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıklayabildi mi, açıkla dedik kaç kere, açıklayamaz. Çünkü her şey fırıldak, düzgün bir şey yok. Eğer gerçek siyasetçiysen çıkarsın açıklarsın. Ama açıklayamaz. Hayatı yalan, hep fırıldaklarla dolaşıyor. Onun için de ben diyorum ki 14 Mayısta benim aziz, sevgili milletim bu yalana, talana, dolana ‘evet demeyecek. Onun içinde partililerden 10 günde durmak yok Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatmaya hazır mıyız?” diye sordu.

"Filmin oyuncularını ve senaristlerini iyi biliriz"

Kılıçdaroğlu üzerinden Türkiye'ye dayatılan bu filimle ilk defa karşılaşmadıklarını anımsayan Erdoğan, "Milletçe bu filmi biz daha önce defalarca seyrettik. Tek parti döneminde insanlarımızın hak ve özgürlüklerini çiğnenirken, sanayi kuruluşlarının kapısına kilit vurulurken de seyrettik. Her on yılda bir maruz kaldığımız darbe ve muhtıralarla siyasi ve ekonomi bedeller öderken seyrettik. Ömürleri bir yılı bulmayan koalisyon hükümetlerinin yönetiminde güven ve istikrar iklimini kaybederken seyrettik. Kardeşi kardeşe düşman eden ideolojik kavgalarda köken ve mezhep kışkırtmalarında seyrettik. Bizimle aynı şartlarda yol çıkan ülkeler küresel ligin zirvesine tırmanırken, biz sürekli yerimize sayarken, hatta gerileyerek seyrettik. Biz defalarca seyrettiğimiz bu filmin senaristlerini de oyuncularını da iyi tanırız. Finalini de çok iyi biliriz. Sizler yakından görüyorsunuz, ülkeyi bir avuç sapkın ideoloji mensubunun, evlatlarımızın maddi ve manevi varlığına göz diken ihtiraslarına teslim etmek istiyorlar. Köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölerek kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar” dedi.

"Bay Bay Kemal'i desteklemeleri bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

“Bunların derdi bizimle değil Türkiye iledir” diyerek sözlerine devam eden Erdoğan, “Şimdi sizlerle bir şeyi paylaşmak istiyorum. Kandil'den ne diyordu birisi, bunların bayrağı var mı, ezanı var mı, dini var mı? Ne diyor, ‘Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'yladır'. Şimdi dini, diyaneti, bayrağı ezanı, olmayan kimler destekliyor Bay Bay Kemal'i, bu teröristler. Öylemi işte söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana sana kim olduğunu. Evet Bay Bay senin arkadaşın Kandil. Onlarla beraber bu yoldasın ama Bay Bay Kemal, 14 Mayıs'ta bu aziz millet benim sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek. Buna hazır mıyız? Bize olan husumetlerinin sebebi de ülkemizi 21 yıldır her alanda dünyayı evet hayran bıraktık. Dünyanın devler ligine ülkemizi taşıdık. Bizden öncekiler gibi vesayete eyvallah etseydik darbecilere teslim olsaydık, terör örgütlerinin başını ezmeseydik, Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek'i, Bestler Deresi'ni bunlara mezar ettik mi?İşte şimdi bu terör örgütünün parlamentodaki uzantıları AK Parti'yi kabul edebilirler mi. Kandil'den ne diyor, AK Parti'yi bunları destekleyemeyiz, biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Bu güzel bir ifade onların Bay Bay Kemal'i desteklemeleri bizim doğru yolda olduğumuzun ifadesidir” diye konuştu.

"Tipik bir teslimiyetçi"

“Türkiye'nin altyapısını, Antalya'nın havalimanını kim yaptı? Alanya-Antalya bu yolları kim yaptı? Antalya'yı turizmde katlama yapar hale kim getirdi?” diye soran Erdoğan, “Her geçen gün Antalya çok daha güçlendi. İşte bu iş bilenin kılıç kuşananı anlayışıdır. Bize bu yakışırdı, Antalya'ya bu yakışırdı. Türkiye'yi bugünkü seviyesine getirmeseydik emin olun bize kimse ilişmezdi. Ne terör örgütünün saldırılarına ne de darbecilerin silahları üzerimize çevrilirdi, ne ekonomik tuzaklara maruz kalırdı, ne aleyhimize yürütülen küresel kampanyaların muhatabı olurduk. Ama o zamanda milletimizin karşısına böyle başımız dik alnı açık sesi gür şekilde çıkamazdık. Biz teslim olmayı değil mücadele etmeyi seçtiğimiz için hedefteyiz. Biz emperyalistlerin suyuna gitmeye değil Türkiye'nin gücünü tarihinden alışına layık olan duruşunu seçtiğimiz için hedefteyiz. Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere, destek istediği yerlere, onu destekleyenlere bakın tamamı da bu duruşun tam tersidir. Tipik bir teslimiyetçi eski Türkiye politikacısıyla karşı karşıyayız. Eskiden adete cennet vaadiyle gelip, size cehennemi yaşatanlar vardı değil mi? Kılıçdaroğlu tam da böyle bir tiptir. Ağzından çıkanı kulağı duymaz, vaat diye söylediği şeyleri ülkeyi tanımadığı için zaten yapılan işlerdir. Söylediği şeylerin bazılarının ucunun nereye gideceği kendi de bilmez ha. Bilmez. Veya bilir ama diyet borcu gereği onu söylemek zorundadır” dedi.

"Mizah niyetine izleyip gülüp geçiyoruz"

Sözlerine Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek devam eden Erdoğan, “Bu zat yaptığımız her şeyi yıkacağını, kurumları kapatacağını ifade ediyor. Yetmiyor bir de üstüne bürokratından, iş insanına herkesi tasfiye edeceğini söylüyor. Daha doğrusu bay bay Kemal HDP ve PKK ne diyorsa kendisi de onu söylüyor. FETÖ ve gizli açık tetikçileri ne diyorsa Kılıçdaroğlu onu söylüyor. Amerika'daki, Avrupa'daki mahfiller kulağına neler üflenmişse Kılıçdaroğlu onu söylüyor. Arada bir kendi fikrini söylediği oluyor elbette. Onları da hep beraber mizah niyetine izliyor gülüp geçiyoruz. Elbette bu zatın kendisini ciddiye almıyoruz. Bizim ilgilendiğimiz bu zatın hangi hesabın temsilcisi olarak karşımıza dikildiğidir. Öyle çok derin analizlere gerek yok. Masanın etrafında oturanlara ve çevresindeki dönenlere bakınca her şey ayan beyan ortaya çıkıyor. Buna rağmen şunu düşünmeden de edemiyoruz. Hangi insan kendi ülkesine, kendi devletine, kendi milletine bu kadar büyük kin duyabilir. Bay bay Kemal Amerika'da bir benzin istasyonunda bakıyorsunuz, bir restorana giriyor. Orada neler çevirdi o da belli değil, açıklayamıyor. Çünkü Pensilvanya'nın uzantılarıyla orada sohbetini bayağı koyulaştırıyor. Hangi insan ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanına böylesine büyük nefret besleyebilir. Bu duygunun gerisindeki sebepleri biz bilemiyoruz. Bize düşen kasıtlı bir niyetin ürünü olmadığını, sadece gafletten kaynaklandığını ümit etmektir. Bu iyi niyetimizdir. 15 seçimdir biz önce Allah'ımıza sonra milletimize güvenerek girdiğimiz hiçbir mücadeleden boynu bükük ayrılmadık. Milletimize şükran borcu hizmet ve eserlerimizle dedik” dedi.

"Bay Bay Kemal'in adamı Bodrum'da"

14 Mayıs'ta Antalya'nın kendine yakışanı yapacağını ifade eden Erdoğan, "14 Mayıs'ta yine aynı eser ve hizmet aşkıyla, aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Bu Bay Bay Kemal'in bir referansı var mı? Ben şunu yaptım diyebileceği bir eser var mı? 10 tane büyükşehir belediye başkanı var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya'mıza ne kazandırdı bir sorun. İstanbul ne kazandırdı sorun, Ankara ne kazandırdı sorun, İzmir ne kazandırdı sorun, Muğla ne kazandırdı sorun. Hiçbirinde bir şey yok. Bunların derdi başka. İstanbul'u sel alır götürür. Bay Bay Kemal'in adamı Bodrum'da. Bodrum'dan çıkmazlar. Biz hizmet eriyiz. Bu seçimde Antalya'ya ne yakışır? Antalya'ya, Cumhuriyet'imizin 1 asırlık kazanımlarına sahip çıkmak yakışır mı? 21 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek yakışır mı? Yarım kalan işleri tamamlamak için yola çıkanlara, yoldaş olmak yakışır mı? Antalya'ya milletimizi hayallerine kavuşturacak şahlanış döneminin öncülüğünü yapmak yakışır mı? Antalya'ya Cumhur İttifakı ile birlikte olmak, Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinin yanında yer almak yakışır mı? 14 Mayıs'ta Antalya'dan rekor bir destek bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

"Bu ülkeyi Alevi, Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun"

21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarının altını çizen Erdoğan, "Kimsenin kökenini, mezhebini sormadık. Bay Bay Kemal ‘Ben Aleviyim' diyor. Biz sana Alevi misin, değil misin sormadık ki. Bugüne kadar niye söylemedin de şimdi söylüyorsun. Demek oradan bir şey bekliyoruz. Bu ülkeyi Alevi, Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun. Ülkemizi büyütmenin, sıkıntılarını çözerek milletimizin mutlu etmenin çaresine baktık. Elbette eksiklerimizde olabilir, olmuştur da. İnşallah hiçbir kimse inkar edemez ki bu ülke için biz samimiyetle çalıştık. Üniversite sayısını 208'e çıkarttık. 81 vilayetimizin tamamında üniversite var. Artık Iğdır'dan Muş'tan Hakkari'den yavrularımız İstanbul'a, Ankara'ya gelmiyor oralara profesörler gidiyor. Artık hocalarımızın öğrencilerinin ayağına gitmek suretiyle bir eğitim sistemi getirdik. Artık eğitim bu noktada 81 vilayetin tamamında yerinde yapılıyor. 21 yılda Antalya'ya 145 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Seviyoruz Antalya'yı bu yatırıma layık. Bay Bay Kemal senin büyükşehir belediye başkanın Antalya'ya ne yaptı” diye sordu.

Fahiş kira artışları

Antalya'daki konut sıkıntısına değinen Erdoğan, "Bay Bay Kemal TOKİ'yi kapatacakmış. Neyi kapatıyorsun? Ben göreve gelmeden önce TOKİ'deki üretim sayısı 40 bin konuttu. Şimdi ise 1 milyon 300 bin konuta çıkarttık. Bay Bay Kemal TOKİ'yi bu millet sana yedirtmez. Şehrinizdeki konut sıkıntısının farkındayız. Antalya'ya ‘İlk Evim' ile 7 bin 150 konut inşa edecek 23 bin konutluk arsa vereceğiz. Hukuki yaptırımlarla kiralarla yaşanan fahiş artışların yol açtığı sıkıntıyı da yine biz çözeceğiz. Attığım imza ile doğalgaz bu ay bedava. 1 yıl boyunca da bu aynı şekilde devam edecek. Ülkemiz kalkınma atılımı hedefine ulaşsın diye 14 Mayıs' sizden güçlü bir destek istiyoruz. Karşımızdakilerin hiçbirinin eserle, hizmetle ilgisi yok. Onların derdi başka. Buradan en çok CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum. CHP ile hareket eden diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bay Bay Kemal CHP'yi öyle bir hale getirdi ki bu parti kurucusu olduğu cumhuriyete, kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü. CHP marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi” diye konuştu.

"Sana bu yolu açmaz millet"

Mitinge katılanlardan seçim gününe kadar dostlarını, arkadaşlarını, komşularını ikna etmelerini isteyen Erdoğan, “100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz diyor. Diyen kim, HDP'li. Bu masada bu da var. Bay Bay Kemal sana bu yolu açmaz milletim. 14 Mayıs'ta bu hesabı sana benim milletim soracak. Cumhuriyet'i değiştirmekten, vatan topraklarını bölmekten söz edenlerin hepsi de Cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorlar. ‘Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız' diyenlerin vatan, bayrağa yaptıkları hakaretleri daha ne kadar sineye çekeceksiniz? Kendinizin ve evladınız geleceğini bu kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız. Sizlerden seçim gününe kadar dostlarınızı, arkadaşlarınızı, komşunuzu ikna etmenizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarını tanıttı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.

İsa Akar - Ertuğrul Gün

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