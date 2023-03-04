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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’nin 6’lı masadan ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz' - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 6'lı masadan ayrılmasına ilişkin ilk kez açıklamada bulundu. Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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