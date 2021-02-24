Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmadan satır başları:

Partimizin 7. olağan kongresinde ülkemizin her yerinde bir değişim sürecine dönüştürmeye çalıştık. Yeni isimler bayrak yarışında nöbeti devralıyor. Mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç ve dinamik bir yapıyla yola devam. Şu ana kadar il ve ilçe kongrelerimizde bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah 24 Mart 2021 Çarşamba günü olağan büyük kongremizi Ankara'da toplayarak bu süreci inşallah tamamlıyoruz. Böyle bir şehre hangi unvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız.İstanbul'u kavramanın en güzel yolu ona şairlerin gözüyle bakmaktır.

Bu şehri (İstanbul) seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz. Bu şehri seviyorsanız önce bedelini kendisine hizmet ederek ödeyeceksiniz. Karşımıza kim dikilirse dikilsin, önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, geride hangi oyunlar oynanırsa oynansın, ülkemize, milletimize ve İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmedik. Eğer İstanbul'u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz vay halinize. Böyle bir durumda, değil Türkiye'ye dünyaya sığamazsınız. Hiç kimsenin bu şehre, bu ülkeye, bu millete kem gözle bakmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.İstanbul'u yanımıza aldığımızda içerideki hainlerden, dışarıdaki düşmanlara kadar yedi düvele meydan okuyacak güce sahip olduk.

Bu CHP'lilerden bu tür şeyleri dinlediniz mi? Bunların kitabında hizmet var mı? Biz bu millete hizmetkâr olmaya geldik, efendi olmaya değil. Şimdi beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya Kanal İstanbul projemizin etüd kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, İstanbul nasıl bir başka şehir olacak bunu da görecekler. Buna da alışacaklar. Çamlıca tepelerinde Büyük Çamlıca Camii'nin çevresinde görüntü kirliliği vardı. O antenler. Hepsini kaldırdık. Çünkü biz çevreciyiz. Çevreciliğimizin alameti farikası olarak onları kaldırdık. Televizyon ve radyo kulesini de hizmete açarak bir başka görüntüyü oraya verdik. Onu da Binali Bey'le birlikte çalıştığımız zaman. Hakikaten farklı bir mimari var. Bu mimari ile o eseri de İstanbulumuza kazandırdık.

Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayalım. Hem bu ülkeyi darbe yönetimi anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtaracak hem de 2053 vizyonumuzun rehberine kavuşmuş olacağız. Salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı milletimizle paylaşacağız. Bir sonraki hafta da Ekonomik Reform Paketini açıklayarak ülkemizi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız.