Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde iklim kanunumuzu meclisimizden geçirmiş olacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden 'Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı. Depremin ardından aynı bölgede meydana gelen sel felaketinin iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle kendilerini bir kez daha karşı karşıya bıraktıklarını söyleyen Erdoğan, "Depremin etkilediği şehirlerimizi tarihiyle, kültürüyle, demografisiyle, sanayisiyle, altyapısıyla, bir bütün olarak ayağa kaldırıyoruz. Ülkemizi bütün afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Model'ini devreye aldık. İnşallah bir sene içerisinde afetzedelerimizi içinde huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen kriziyle mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor. Bu kapsamda Mısır'ın şehre düzenlenen 27'nci Birleşmiş Milletler iklim konferansında güncellenmiş ulusal katkı beyanımızı açıkladık. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık. Önümüzdeki dönemde iklim kanunumuzu meclisimizden geçirmiş olacağız. 31. Birleşmiş Milletler iklim konferansına ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik. Sadece karbon emisyonlarının azaltılmasına odaklanmıyor, küresel ısınmaya sebep olan diğer sera gazlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu kapsamda hidroflorakarbon emisyonlarının kademeli olarak azaltılması için ulusal stratejisi belgemizi 2024 yılına kadar hazırlayacağız. Diğer yandan eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen sıfır atık projesini Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda geçtiğimiz Aralık ayında kabul edilen kararla küresel ölçeğe taşıdık. Türkiye'nin mimarı olduğu bu kararla 30 Mart günü uluslararası 'Sıfır Atık Günü' ilan edildi. Karar uyarınca konuya dair farkındalığın artırılması amacıyla Birleşmiş Milletler çatısı altında eşimin başkanlığında danışma kurulu teşhis edildi. Bu süreçteki değerli katkılarınız için de teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. taraflar konferansına 2024 yılında ev sahipliği yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şekilde sözleşmenin dönem başkanlığını 2 yıl süreyle üstlenecektir. Ortak evimiz dünyanın geleceği için yeşil dönüşüme yönelik çabalarımızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğumuz elektrikli otomobilimiz Togg'u da bu hedefimizin bir parçası olarak görüyoruz. Yenilenebilir enerji kapasitemizin toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Bu bakımdan dünyada 12. ve Avrupa'da 5. sırada yer alıyoruz. Jeotermal gücünde, Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa'da ikinci sırada bulunuyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında attığımız adımlar sayesinde yıllık 90 milyon ton eş değeri sera gazı emisyonu engellenmiştir. Hidrojen teknolojileri stratejimizi ve yol haritamızı bu yılın başında yayımladık. Türkiye olarak tüm çevre sorunlarının sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm odaklı için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken iklim değişikliğiyle mücadelede finans ve teknoloji transferinin önemine yeniden dikkat çekmek istiyorum. Forum'un hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Şeker

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