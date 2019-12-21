Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki haftalarda Kanal İstanbul'un ihalesi yapılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği “Türkiye'nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı” ödülleri törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek yolumuza devam ediyoruz. Artık Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli vardır. Bu bedeli göze alanlar karşımıza çıkabilir. Eskisi gibi boş atıp dolu tutuma yöntemiyle ülkemizi yönlendirebileceklerini sananlar eninde sonunda bu gerçeği kabullenmek mecburiyetinde kalacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız. İhracatta hak ettiğimiz yerin gerisinde olduğumuz gerçektir. Küresel rekabette öne çıkan ürünler ortaya koymalıyız” dedi.

“Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz”

Kanal İstanbul açıklamaları nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Yıllarca ülkemizi ve milletimizi kendi iç çekişmeleriyle oyalayanlar hezimete uğradılar. Bu kutlu yürüyüşü durduramadılar inşallah durdurmayacaklar. İçeride dışarıda İçeride ana muhalefetin başındaki zat. Biz Kanal İstanbul diyoruz. Çıkıyor yapamayacaksınız diyor. Sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız. Bir taraftan da müteahhitleri tehdit ediyor. Hangi müteahhit bu işin içerisine girerse bilsin ki biz geliyoruz bu parayı alamayacaklar diyor. Bir defa devletin en olduğundan bihaber olan bir zat. Sen gelemeyeceksin o ayrı bir konu da. Devlette devamlılık esastır. Müteahhit anlaşmasını sözleşmesini yapmış. Uluslararası konumu olan müteahhitlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Bakın bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bilin. Bu üstelik ana muhalefetin başında. İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz. Ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Bu adımı hayata geçireceğiz. Dünyada nasıl Süveyş varsa Cebelitarık varsa bizde de Kanal İstanbul olacak. Kanal İstanbul'un birçok özelliği var, Türkiye'ye kazandıracağı haklar var. Selimiye'nin önünde tanker 7 ayı aşkın zaman yandı. Büyük bir tehlikeydi. Fakat Kanal İstanbul ile bir defa bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi, ülkemize ciddi manada getirisi olacaktır. Tüm bunların çalışmaları yapılmış, Karadeniz'den Marmara'ya iniş, farklı bir özellikle Kanal İstanbul sahip çıkacaktır” dedi.

“Konut satışları Kasım'da yüzde 54,4, otomotiv satışları yüzde 3,5 arttı”

Son dönem verilerine baktığımızda ekonomideki olumlu gelişmeleri gördüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ekonomik güven endeksi 91,3 oldu, bu alanda son 2 aylık artış yüzde 6,2 yi aştı. Kasım ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış kaydetti. Konut ve otomobil piyasalarında canlanmayı görmeyen herhalde yoktur. Konut satışları Kasım'da yüzde 54,4 arttı. Otomotiv satışları yüzde 3,5 arttı. Otomotiv sektöründe ülkemize güvenenler kazanmaya devam eti. İhracatımız genel ticaret sistemine göre 180 milyar dolar bulurken turist sayısında 50 milyonun üzerinde rekor bekliyoruz” diye konuştu.

“Borsamız 110 bin puanın üzerine çıkarak son 1,5 yılın zirvesini gördü”

Hizmet ihracatımızla cari fazla verir hale gelindiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekim ayı itibarıyla cari fazla 4.3 milyar dolar oldu. Bu başarıya ulaşmakta fayda sağlayan ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ekim ayında 10.4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledik, yılın en yüksek sayısına erişmiş olduk. Bu yatırımlarla 23 binin üzerinde ilave istihdam oluşmasını bekliyoruz. Üçüncü çeyrekteki gelişmeyle ülkemiz ekonomisi yeniden büyüme eğilimine girdi. Enflasyon yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 13.9 oldu. İnşallah önümüzdeki aylarda daha iyi rakamlarla karşılaşacağız. Ülkemizin risk primi veya bunu ifade eden CDS göstergesi 300'ün altına inerek 280 oldu. Borsamız 110 bin puanın üzerine çıkarak son 1.5 yılın zirvesini gördü. Meclis'te dün kabul edilen bütçe yeni dönemin müjdecisidir. Elbette çözülmesi gereken sorunlar atılması gereken adımlar bulunuyor. Hepsini birer birer hayata geçireceğiz. Demokrasimize, ekonomimize, güvenliğimize, huzurumuza birliğimize kasteden saldırıların biri bitmeden diğeri başlıyor” ifadelerini kullandı.

“Libya ile bir anlaşma imzaladık, bundan bazıları rahatsız oluyor”

Malezya'da 17 anlaşma imzaladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu atılan imzalar takibini de yapmak üzere, Türkiye'nin uluslararası camiada nerelere geleceğinin göstergesi. Libya ile bir anlaşma imzaladık. Mutabakat metnini ortaya koyduk. Askeri güvenlik anlaşması, kıyılarla alakalı anlaşma imzalandı. Bundan birileri rahatsız oluyor. Ana muhalefetle bazıları rahatsız oluyor. Kimden yanasınız. Yürüttüğümüz mücadelede diğer ülkelerden destek alamıyoruz. Ama milletimiz bize yeter. Türkiye'yi hep birlikte büyütecek, geliştirecek 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Önümüzdeki gelecek hepimizin ortak geleceği. Bizim gölgesine sığınacağız bir başka bayrağımız yoktur, başka ezanımız yoktur. Ülkemize sıkı sıkıya sarılmaktan başka çaremiz de yok demektir” diye konuştu.

“3'üncü köprü, Avrasya, Marmaray için yapamazsınız dediler, yaptık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamla “Bakın Çanakkale'de kuleler yükseliyor, artık 100 metreye doğru varıyorlar. Bakınız nereyi nereye bağlıyoruz. İzmir'in yolunu Gelibolu ile birleştiriyoruz. Bunların hepsi birere ufuktu ufuk. Bunlar sıradan işler değil. Bunlar 3'üncü köprü için, Avrasya, Marmaray ile ilgili yapamazsınız demediler mi? Osmangazi için yapamazsınız demediler mi? Yaptık yaptık, isteseniz de istemeseniz de yaptık. Eğer liderseniz verdiğiniz kararın sonuna kadar takip eder işi bitirirsiniz. Şu anda İstanbul-İzmir 3-5 saat. Nerelerden nerelere geldik. Ama bunların ufku buna yetmez. İnşallah daha güzel günler var önümüzde.”

Selim Bayraktar