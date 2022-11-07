Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki yıl sonuna kadar hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirile 200 Köy Yaşam Merkezi açılışı münasebetiyle sizlerle birlikteyiz. 20 bin muhtarımızla Ankara'da bir araya gelmiştik. Beraber yürüdük biz bu yollarda...

Hiç şüphesiz günümüz dünyasında ilerlemenin ilk göstergelerinden biri eğitim öğretimden alınan mesafedir. Köy Yaşam Merkezlerimizi eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerimizden birisi olarak görüyorum. Merkezlerimizde sadece eğitime soluk kazandırmıyor, evlatlarımızı yarının Türkiye'sine hazırlıyoruz. Bu merkezlerde gerçekleştirilecek kurslar ile kültür ve sanat faaliyetlerinin de yeni dinamizm katacağına inanıyorum. Köy Yaşam Merkezlerimizin ülkemize milletimize köylerde bu hizmetlerden faydalanacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizin tamamının eseri olacaktır

Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüyle birlikte MEB'in 100. yaşına erişeceğiz. Tarihimizin dönüm noktalarını teşkil eden yıl dönümlerine ilişkin hazırlıklara şimdiden başladık. 2023'ü her bakımdan yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı programımız bu hedefimizin adeta çatısını kurmaktır. Şimdi sıra Meclis'teki ve kabinedeki arkadaşlarımızın yer alacağı 81 vilayetimizle birlikte Türkiye Yüzyılını adım adım tuğla tuğla inşa etmeye gelmiştir. Türkiye Yüzyılı programı ülkemizin tamamının tüm fertlerinin eseri olacaktır.

Gazete köşelerinden TV ekranlarından sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan insanımıza sürekli yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz. Tarih boyunca kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış ecdadın torunu olarak hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz.

Altın tepside sunulmadı

Bugün artık krizlerden ziyade Türkiye Yüzyılı'ndan bahsedebilmemizin gerisinde 20 yıllık demokrasi ve kalkınma reformu hamlesi vardır. Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil nice sinsi oyunlarla dolu zorlu yolculuktan sonra ulaşmıştır. Hep söylediğimiz gibi elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize Altın tepside sunulmadı. Millet ve memleket olarak hangi başarıya imza attıysak hepsi için mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik. Yoklukların ekonomik krizlerin ülkesinden sanayi , ihracat, turizmiyle ekonomisi göz dolduran bir Türkiye'ye bu şekilde ulaştık.

En büyük bütçe eğitime ayrıldı

Türkiye'yi 4 ana sütun üzerinde inşa etme sözü vermiş ilk sıraya eğitimi almıştık. Ardına sağlık, ardından adalet ve emniyet demiştik. Bu 4 sütunun da tamamını gerçekleştirdik. Ardından ulaşım dedik. Enerji, tarım, diplomasi ve bunların hepsini teker teker hayata geçirdik. Aradan geçen 20 yıllık süre zarfında milletimize verdiğimiz her söz gibi hamdolsun bunları da hayata geçirdik. Tüm bütçelerde en büyük payı dikkat edin geldiğimizde savunmadaydı sonra birinci sıraya eğitimi öğretimi yerleştirdik. Hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı her zaman eğitime ayırdık. Eğitim bütçemizi yıllık 7,5 milyar liradan aldık, geçtiğimiz sene itibarıyla 304 milyar liraya çıkardık. Görüşmelerine devam edilen 2023 bütçesinde eğitime ayrılan kaynak ise 651 milyar lirayı bulmaktadır. Örgün eğitim çalışmalarımızla çocuk ve gençlerimize yaygın eğitimle de 85 milyona eğitim kapılarını açıyoruz.

Eğitimde oecd ortalamasını yakaladık

Toplam 750 bin yeni atamayla öğretmen sayımızı 1 milyonun üzerine çıkararak eğitimci başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını da yakaladık. Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara öğrencilerimizin tüm temel ihtiyaçlarını gidererek eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Öğrencileri formatlayan ideolojik eğitim yerine evlatlarımızın yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan özgürlükçü modeli hakim kırdık. Kuran-ı Kerim'in aralarında olduğu seçmeli derslerle evlatlarımıza erken yaşlardan itibaren değerlerini öğrenme imkanını getirdik. Birileri buram buram faşizm kokan sebeplerle kız çocuklarımızın okula gitmesine mani olurken biz tüm kademelerde bu engelleri kaldırdık.

Her türlü adımı atıyoruz

Dünya değişirken ülkemizin yerinde sayması elbette düşünülemez. Mevcut kazanımlarının üzerine sürekli yenilerini eklemenin mücadelesini veriyoruz. Ülkemizin ihtiyaçları milletimin talepleri doğrultusunda her türkü adımı atıyoruz, atacağız.

Meslek edindirme ve halk eğitim kurslarımıza özellikle kadınlarımızın gösterdiği yoğun ilgiden gayet memnunuz. Eşimin de destek verdiği Aile Okulu Projesi, aileye yönelik tehditlerin arttığı günümüzde önemli ihtiyacı karşılıyor.

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Köy Yaşam Merkezleri çabalarımızın bir ürünüdür. Bundan sonra da atacağımız adımlarla aile müessesini korumayı sürdüreceğiz.

Kullanılmayan köy okulu binalarımızı anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürüyoruz. Önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm köylerimizde bu merkezlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Merkezlerin ihtiyaçları karşılanacak

Kursların yaygınlaşmasıyla üretim yapılacak. Bu üretimden elde edilen gelirle merkezlerimizin ihtiyaçları karşılanacak. Sizlerden muhtarı olduğunu köylerden kardeşlerimizi köy yaşam merkezlerimize yönlendirmenizi bekliyorum. Her bir kardeşime muhabbetlerimi iletmenizi rica ediyorum. Açılışını yaptığımız 2 bin köy yaşam merkezimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eğitime katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Ağrı'daki otobüs kazasında 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Kendilerine rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı temennimi iletiyorum.

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