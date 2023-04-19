Cumhurbaşkanı Erdoğan orucunu Denizlililerle birlikte açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi çalışmaları çerçevesinde 29 Ekim Bulvarını dolduran binlerce kişilik kalabalığa hitap etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizlili vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Burada orucunu vatandaşlarla beraber açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük ilgiyle karşılaştı.

İftar sonrasında Denizlililere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Denizli halkı bize yalnız olmadığımızı, kutlu yolda yalnız yürümediğimizi gösterdi. Denizli yüzyılın inşasında bende varım dedi. Bugün Denizli destan ve tarih yazdı. Rabbime bana sizler gibi vefalı yol arkadaşı verdiği için hamt ediyorum. Üstat Necip Fazıl'ın güzel ifadesiyle inşallah pekleşe pekleşe büyümeye devam edeceğiz. Ülkesi için hayal kuran, gelecek için dertleşen hiçbir insanımızı dışarda bırakmayacağız. 85 milyon bir ve beraber olacağız. Aramıza nifak tohumlara serpmek isteyenlere prim vermeyeceğiz. Kardeş olacağız, kardeş kalacağız. Denizli için hemen şimdi diyerek hedeflerimize doğru sağlam adımlarla yürüyeceğiz. 40 senedir Denizli'yle birlikte Türkiye'nin hizmetindeyiz. Milletimizin sandıkta verdiği emanete leke sürdürmedik, güveni asla boşa çıkarmadık, emanete sahip çıktık. Kaderin üstünde bir kaderin, hesapların üstünde hesaplar olduğuna dair inancımızı kaybetmedik, Allah'ın rahmetinden bize başka asla rahmet kapısı yoktu. Büyük ve güçlü Türkiye için azimle yürüdük, bugünlere birilerinin lütfuyla değil sizlerin desteğiyle geldik. Biz bugünlere günde 5 defa ellerini semaya açanların hayır duasıyla geldik” dedi.

Eren Elyesa Polat



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