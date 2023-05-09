Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Oyumuzu ya eser siyasetinden ya da yıkım siyasetinden yana kullanacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Aydınlılar'ı selamlayarak başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Aydın'ı çok seviyoruz. Efeler, yiğitler diyarı, zeybeğimizin şehri Aydın, seni yürekten selamlıyorum. Sen ki, tarihçilerin, seyyahların güzelliğini öve öve bitiremediği Aydın'sın. Bugün bir kez daha sizleri muhabbetle selamlıyorum. Şehrimize kazandırdığımız eserlerin sizlere bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişiyle buluştuk. Tarihimizin en büyük buluşmasını gerçekleştirdik. Şimdi de Aydınyı kardeşlerimizin misafiriyiz. Aydın her zamanki gibi bugün de çok güzel. Kabına sığmayan bir Aydın görüyorum. Bu Aydın isterse bu defa sandıkları bir başka patlatır. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. Buradan Aydın'ın komşuları Muğla ve Manisa'ya en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Bu sene Ramazan ayını özellikle deprem bölgesindeki illerimize ayırdık. Gidemediğimiz illere inşallah teşekkür ziyareti yapacağız. Bunun için 14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor. Önümüzde 4 gün kaldı. Pazar günü evlatlarımızın geleceği adına önemli karar vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu CHP LGBT'ci mi bu İYİ Parti LGBT'ci mi bu HDP LGBT'ci mi? Bu yavrucukları hiç saymıyorum. Belediye başkanları bunların en büyük finansörü. LGBT AK Parti'ye MHP'ye girebilir mi Cumhur İttifakı'na girebilir mi? Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz.

Tercihimizi aile kurumuna sahip çıkanlardan ya da LGBT'yi başımıza musallat edenlerden yana kullanacağız. 21 yıldır ülkemizi başarıdan başarıya koşturmuş tecrübeli kadrolara mı yoksa SGK'yı batıranlardan yana mı kullanacağız. Torununu SGK'lı yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydediyor. Bunlar hırsız. Seçimde oy kullanamamak dahil her skandalın olduğu defolu bir şahsa oy verir miyiz?

Oyumuzu ya eser siyasetinden ya da yıkım siyasetinden yana kullanacağız. Başbakan olduğum dönemde Davos'tayız, o zaman bu Bebecan yanımda. IMF'in başkanı bize bazı şeylerde müdahale ediyor. Dedim ki sayın başkan sen paranı alıyor musun, alıyorum dedi. Sen Türkiye'yi idare edemezsin, ben başbakanım ben idare ederim. Baktım bu Bebecan'ın yanakları kızarmaya başladı. 2013'e kadar borçlarımızı ödedik. Artık IMF ile işimiz kalmadı. Bu CHP ne diyor, IMF'den borç alın da biraz rahatlayalım diyor, gerek yok dedim. Bunlara ders vermeye hazır mıyız. Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar alacağını söyledi. Bunlar tefeci esrar eroin kaçakçısı bunlardan size hayır gelmez" dedi.

21 yıldır kimsenin özgürlüğüne hayat tarzına, giyimine kuşamına karışmamış kuşatıcı bir siyasi iradeden yana olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya bu zihniyeti ya da öğretmeninden polisine, sanatçısından gazetecisine önüne gelen herkesi tehdit eden bir zihniyeti seçeceğiz. Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit ettiler. Aydın'daki Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Bunların bu halini görüm de CHP'ye İP'e HDP'ye oy verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Ne diyor baybay Kemal, Selo'yu çıkaracağız diyor. Koalisyon günlerine dönmememiz için hepimize görev düşüyor" dedi.

Aydın'ın sadece İstiklal harbinde değil demokrasi tarihinde de önemli yeri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası şehit başbakanımız Adnan Menderes'in memleketidir. Menderes ve arkadaşlarını yad ediyorum. Merhum Menderes ömrünü demokratikleşmeye adamış büyük bir devlet adamıydı. Minarelerimizde ezanı Muhammedi'ler onun döneminde yükseldi. Menderes'i idama götürenler kimlerdi? O günün CHP'si. Şu andakilerin farkı var mı aynı. Masanın etrafında fırıldak çeviriyorlar. Bunlarda tezgah fırıldak çok. Çiftçimiz traktörle, makineyle onun döneminde tanıştı. Cumhurla cumhuriyet arasındaki uçurumlar ilk kez onun döneminde kapandı. Milletimiz Menderes'te kendini gördü. İnsanımız onda ilk defe gerçek manada bir halk adamı gördü. Girdiği her seçimde sahip çıktı. Menderes'in yeter söz milletindir diye yürüdüğü yolculuk 27 Mayıs darbesi ile son buldu. 27 Mayıs milletten asla yüz bulamayan CHP'yi iktidara getirme operasyonu, senaristi CHP'nin milli şefidir. Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz? Sandıktan çıkamayacağın anlayan CHP'nin Genel Başkanı milleti kışkırtmış müdahaleye meydan hazırlamıştı. Üniversite öğrencilerinin kıyma yapıldığı yalanını uydurdular. Menderes'in uçaklar dolusu altın kaçırdığı yalanına kadar her türlü kepazelik sergilendi. Bu süreçlerin aynısını biz de yaşadık. Yalanların iftiraların hedefi olduk. Mahkeme kararıyla önümüz kesmek istediler. Tek parti faşizmi temsilcilerinin yalanlarının iftiralarının hedefi olduk. Vesayetle gözümüzü korkutmaya çalıştılar. Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık'ta milli iradeyi gasp ettiler. 15 Temmuz'da canımıza kastettiler ailecek. Bay bay Kemali' de Bakırköy Belediye başkanının evine kaçırdılar. Milletimizle aramıza giremeyenler siyaset operasyonları ile hareket ettiler. Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı. Kürt ve Alevi videolarının ne gaye ile yapıldığını iyi biliyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz, Yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine rıza göstermeyeceğiz. Huzur iklimine sahip çıkacağız. Sizi galeyana getirmek isteyenlere fırsat vermeyin. Tepkinizi sandıkta gösterin. Hesabınızı sandıkta sorun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün alana gelen resmi rakam 55 bin kişi. CHP'nin 27 bin kişi. Akşener 5 bin. Bu neyin işaretini veriyor. Pazar günü sandıklar farklı olarak patlayacak. Aydın'da 79 milyar TL yatırım yaptık. Yatırımlarımız devam edecek. Aydın'a toplamda 79 milyar lira kamu yatırımı yaptık. 9 sağlık tesisinin inşası devam ediyor. TOKİ vasıtası ile 1810 konutu teslim ettik. Şimdi de ilk evimle 3320 yeni konutu sizlerin hizmetine vereceğiz. Karadeniz gazını çıkarıp ilk ay ücretsiz dedik. Bu bay bay Kemal'ın sözlerine benzemez. TCG Anadolu uçak gemimizi silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz. Akıncı'mız, İHA SİHA'mız, Kızılelma'mız dünyanın hayranlık duyduğu silahlarımız. Togg ile elektrikli araç piyasasında yerimizi aldık. Milli muharip uçağımız KAAN ile farklı seviyeye geliyoruz. Muhalefetin yok dediği gazı Filyos'taki tesisimize getirdik" şeklinde konuştu.

İbrahim Kılınç - Onur Durmuş - Uğur Eser - Murat Uçkaç

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